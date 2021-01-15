永大(1507)即將在2月8日召開由獨董黃福雄提出的股東臨時會，解任另一名獨董陳世洋。陳世洋表示，原本黃福雄提出的理由正當性不足，雖然已經擬妥假處分向法院申請停止召開股臨會，但他認為，即使通過，日立在6月股東會一樣可以提改選，為了讓公司專注經營，不要內耗，花費更多成本，決定不提假處分，讓股臨會順利召開。

黃福雄指出，陳世洋逾越審計委員會職權，執意進行股利配發建議案，已經違反獨董權責，將提案於股東臨時會解任陳世洋的獨董資格。不過，陳世洋今天反駁指出，本於公司治理職責及審計委員會依證券交易法第14條之4第3、4項及公司法第218條第1項等規定，於109年間召開審計委員會監督永大股利平衡政策及發放金額，以協助董事會及股東常會作出妥適決議，並無任何違法。

另一方面，依證券交易法第14條之4第3項，公司設置審計委員會者，公司法對於監察人規定等同於審計委員會，審計委員會之獨立董事成員於法「自得」將盈餘分派建議案提出於審計委員會討論及決議。陳世洋解釋，依據條文，股利分配案審計委員會縱非「應召開」審議，亦必屬「得召開」審議，但絕非「禁止召開」審議。

他也舉例，位居國內公司治理領導地位的台積電(2330)、聯發科(2454)、玉山金(2884)、東元(1504)、統一(1216)及裕隆(2201)等盈餘分派案，都是依法先經審計委員會討論決議後，再送交董事會議決及股東會承認，因此，永大盈餘分派作法完全與法相合，並無任何違法或失當之處。

陳世洋指出，公司要往前看，他與黃福雄沒有私人恩怨，這都是商戰問題，不要因為大股東之間的爭議影響公司發展。因此，即使對方提出的合理性不足，但永大發展不能停止，著墨在「小鼻子小眼睛」的爭鬥上沒有意義，日立2月不提6月還是可以提案，現在讓公司賺錢讓評價更高才重要。

(時報資訊)