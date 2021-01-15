追蹤美國恐慌指數（VIX）的富邦VIX期貨ETF近期買氣爆棚，由於溢價率仍超過2成、且投資人數達7.2萬人，金管會對此示警，指出富邦VIX近30個營業日平均單位淨值（NAV）已降至2.97元，若觸及2元的清算門檻將不會再出手干預，提醒投資人注意下市風險。

富邦VIX去年初即面臨下市危機，隨後因新冠肺炎疫情爆發引發市場恐慌而解除警報。近期隨著疫苗問世、美股持續創高再度面臨下市危機，但由於台股近期同步驚驚漲，使資金居高思危轉進避險，加上看空投資人進場，帶動富邦VIX指數近期買氣強升。

證交所13日示警近期有期貨ETF出現溢價率超過30％、但平均單位淨值連續下跌情況，並以富邦VIX為例，指出截至12日的近30個營業日平均單位淨值為2.98元，累計跌幅已達85.12％，提醒投資人留意溢價及終止上市風險。

富邦VIX於12日收盤價4.18元、溢價幅度達44.3％。受示警消息衝擊，14日爆量重挫14％、收於3.5元，仍較近30日平均單位淨值2.84元溢價達23.24％。按現行規定，若近30個營業日平均單位淨值觸及2元門檻，即需按規定申請下市清算。

證期局副局長蔡麗玲指出，去年修正期貨信託基金清算標準，使元大原油正2期貨ETF暫緩下市危機，是由於疫情致使出現負油價的罕見特殊狀況。但此次市場並沒有任何需要祭出暫緩下市的異常狀況，因此將回歸市場機制，一旦觸及門檻就必須申請下市清算。

蔡麗玲指出，若期貨ETF達到近30個營業日平均單位淨值低於2元的清算門檻，投信公司需先金管會報請核准終止期信契約、再向證交所申請終止ETF上市，取得同意函後依規辦理，期間尚需1～1.5個月時間才會完成下市清算程序。

(時報資訊)