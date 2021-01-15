鴻海(2317)集團積極推動數位轉型升級計畫，旗下富士康科技集團去年推動10座內部「燈塔工廠」改造，今年除將進一步加大開放力度，並將推動燈塔工廠集群建設、預計將完成20座燈塔工廠，落實「One Digital Foxconn」戰略目標。

劉揚偉自2019年接任鴻海董事長後，即宣布將進行F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級的3階段數位轉型升級計畫，並鎖定3大產業及3大核心技術發展，目標帶動集團毛利率提升至10％以上、營益率增加1個百分比。

為貫徹推行F2.0數位化轉型戰略，富士康去年首次設立資料長職位、由史(吉吉)出任，並建立工業互聯網辦公室，負責集團數位化轉型和智慧製造戰略規畫，推動燈塔工廠、數位化平台及工業互聯網建置落地。

富士康指出，在副董事長李傑指導下，去年推動10座內部「燈塔工廠」改造，概括模具生產、CNC加工、表面黏著（SMT）、系統組裝等重點場域升級，並舉辦數位富士康生態合作夥伴大會、共建數位化生態系，在推動集團數位化發展時同步賦能生態合作夥伴。

富士康13日舉行首屆「數位富士康」數位化轉型表彰及交流大會，表揚10個優秀團隊和10名先鋒人物。數位長史(吉吉)表示，F2.0數位富士康建設將以「One Digital Foxconn」為目標方向，透過實踐平台、組織及文化3面項建設落實。

史(吉吉)指出，平台建設包括物聯網、工業大資料、生產管理等，目標為實現生產關鍵資料的互聯互通。組織建設包括數位化轉型團隊建設、數位化工匠培育等環節，並希望藉此推動數位富士康轉型文化建設，打通數位化體系、平台、應用關卡。

李傑則認為，自動化是解決人做不好、不想做的事情，智慧化是解決人不能做的事情，數位化則是說明人讓資料做決策，進而減少不必要的重複工作、人員浪費和人員參與。強調數位化轉型不是技術和管理系統，而是組織文化、是集團轉型的DNA。

展望今年，史(吉吉)表示富士康將繼續打造數位化、智慧化根基，進一步加大開放力度、並推動燈塔工廠集群建設，預計將複製20座燈塔工廠落地，落實「One Digital Foxconn」戰略目標，為集團F3.0轉型夯實基礎，進而推動集團轉型升級。

(時報資訊)