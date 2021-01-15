彰化縣二林鎮有一處占地近3000坪的豪宅，靜靜地坐落在純樸的鄉間小路，任誰經過都會發出一聲讚嘆，然而就是這棟宏偉的別墅，竟發生台灣史上最轟動的滅門案之一。2001年，眾源企業公司負責人洪若潭與姚寶月夫婦，被發現陳屍於自家小型焚化爐，並在遺書宣稱3名子女已死亡，但3人屍體卻離奇消失。

據了解，當年50歲的洪若潭事業有成，是彰濱工業區眾源公司（製造膠帶與貼紙）負責人，姚寶月為其第二任妻子，夫婦倆育有3名子女，分別是長子洪崇釜（24歲），當時就讀中原大學物理研究所、次子洪崇荏（23歲）則在父親的眾源公司工作，以及當時就讀致遠管理學院的小女兒洪孟瑜（19歲）。

個性一板一眼的洪若潭在自家大宅建造過程中，除了親自參與規劃、監工，還特地從東南亞運來高聳的椰子樹，就連外牆也是要價千萬的進口石材；此外，男主人刻意築起高牆與世隔絕，並在自家大院裡養了2隻大型狼犬看門，種種佈置讓洪宅與其說是豪華別墅，看上去似乎更有堡壘的味道。

警方在焚化爐內發現2個玻璃瓶，試圖拼湊洪若潭一家死亡的原因。

2001年9月5日，眾源公司總經理蘇泉錫因支票到期，前往洪宅詢問處理方式，卻發現茶几、神桌及房間內有3封遺書，嚇得趕緊報案。警方獲報後前往現場搜索，隨後在小型花園內發現焚化爐下方有2雙拖鞋，爐內有2瓶裝有不明液體的玻璃瓶及2具燒至碳化的骨骸，並在一旁的研磨機找到不明粉末與骨頭。

根據洪若潭留下的遺書，3名子女已經死亡，遺體則被夫妻倆燒成骨灰後撒進大海；然而警方翻遍洪家大宅，除了在房內找到少量血跡，完全沒有任何蛛絲馬跡，就連一丁點骨灰殘骸也沒留下，3人就像是人間蒸發，離奇程度讓檢警頓時束手無策，最後只能以洪若潭、姚寶月2人自殺、3名子女失蹤結案。

警方在洪若潭家中展開大規模搜索，卻未能找到3名子女的遺體。

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(中時新聞網)