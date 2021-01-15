洪宅滅門案震驚社會，但男主人洪若潭在當地人眼中，是事業小有成就的生意人，3名子女也相當乖巧，孰料一家5口竟攜手走上絕路，令親朋好友震驚不已。洪若潭親友透露，他是典型的完美主義者，除了有潔癖，事事也都要求圓滿，過去曾因要價80萬元的茶壺被質疑是假貨，就把收藏品當場砸碎，性格相當剛烈。

回顧洪若潭的一生，他靠著製造膠帶與貼紙的輕工業起家，一手創立眾源公司，原本生活幸福美滿，不料元配卻因車禍身亡，雖然他後來續絃，但第二任妻子姚寶月始終得不到家族認同，埋下了家人失和的種子；不僅如此，洪若潭更以替家人還債為由，逕自將兄弟共有的田產收歸己有，並在上頭修建豪宅。

此事讓洪家人的矛盾徹底爆發，母親也因此不願和洪若潭同住，甘願獨自在外撿拾資源回收賺錢維生。兒子坐擁豪宅，老母卻淪為拾荒婦，這一幕很快就在鄉里之間傳開，流言蜚語也接踵而來；面對外界異樣眼光，自尊心極強的洪若潭自然無法忍受，認為自己替亡父還債卻沒人感恩，長年為此感到忿忿不平。

洪若潭夫婦陳屍在新購的焚化內，被發現時只剩骨灰。

面對內外夾攻的謠言，洪若潭和姚寶月心力交瘁，決定攜手走上絕路，誰知他們不只要告別世界，還想帶走珍愛的一切；洪家次子洪崇荏曾在日記中提及，「爸問我，如果他要去死，我會跟他去嗎？」、「爸說，如果他死了，留我們三人，會給人瞧不起」，顯示他早已有尋短念頭，也毫不避諱地告訴孩子，希望子女一起上路。

洪若潭留給妹妹洪玉燕的遺書。

打定主意後，心思縝密的洪若潭花了50萬元訂製小型焚化爐，還將飼養的狼犬丟進爐裡試燒，確定一切萬無一失後，便預先設定好啟動時間，和姚寶月一起躺進焚化爐裡自焚身亡。即使能確定洪若潭夫妻是輕生，卻沒有證據顯示3名子女也同意尋短，因此檢警不排除3人是遭父母聯手殺害，無奈洪家兄妹人間蒸發，真相已成為永遠解不開的謎團。

洪若潭住家後院的水塔上寫有「再見」字樣。

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(中時新聞網)