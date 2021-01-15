洪若潭命案發生後，一家人住的別墅也成為當地人避之唯恐不及的凶宅，靈異傳聞不斷。據傳，曾有偵辦警員深夜聽到洪家車庫傳來怪異聲響，還有居民在晚上目睹死去的洪若潭在整理花園，甚至牽著被他燒死的狼犬散步。直到2006年，一名不信邪的退休醫師決定買下洪宅自住，強調一切都是穿鑿附會。

據了解，洪宅滅門慘案發生後，占地近3000坪的豪宅大門深鎖，庭院深深，裡頭的植物因無人整理，蔓草如煙，彷彿一座死城，夜幕低垂時更增添了幾分詭譎氣氛，被當地居民視為禁地。由於命案過程太過曲折離奇，因此洪若潭夫婦死後，各種靈異傳聞不脛而走，甚至吸引不少年輕人特地到豪宅試膽量。

事實上，早在警方偵辦期間，豪宅內便陸續傳出難以解釋的現象；曾有女警透露，當時她和同僚在現場採證，洪若潭的座車突然抖動，接著自行噴出機油，讓在場員警嚇傻；不僅如此，一名偵辦員警也曾在深夜聽到車庫傳來詭異聲響；還有民眾目擊洪若潭在整理花園、牽狼犬遛狗等，種種傳說令人不寒而慄。

洪宅法拍幾度流標後，由李姓退休醫師買下。

由於洪若潭生前曾向銀行申請鉅額貸款，因此在他死後，洪家大院也遭到法拍，無奈民間對凶宅避之唯恐不及，多次拍賣都流標，直到2006年才被住在新北市汐止區的李姓退休醫生以1000多萬元買下。據悉，李醫師平時都在北部，當初一看到別墅就很滿意，決定把房子買下，當作南下度假時的居所。

為了破除迷信與外界印象，李醫師曾在2007年中秋節，雇用外燴準備了300人份的肉片、1000條香腸，邀請數百名鄉親開連歡晚會，象徵宅院重獲新生；新屋主當時透露，自己買下洪宅後斷斷續續住了2個多月，期間從未碰過靈異現象，強調一切都是外界穿鑿附會，並大讚洪若潭規劃別墅時相當用心，房內處處是巧思。

為了破除謠言，新屋主特地舉辦聯歡晚會，邀請鄉親共襄盛舉。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)