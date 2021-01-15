老闆騙人！新北市新莊區一名網友意外發現一家碳烤店，遠遠看招牌上寫著「碳烤10」讓他很興奮，因為現在很難找到10元碳烤店。未料，他走近一看卻發現10旁邊的單位是「年」，並不是元，因此便忍不住大嘆老闆騙我。超有哽的照片吸引上萬網友朝聖，老闆是陳奕迅嗎？真的快笑死，也釣出許多在地人回應，天天經過都沒發現。

一名網友日前在臉書社團《新·路上觀察學院》分享兩張照片，只見原PO從遠處看見「碳烤10」的紅字招牌，讓他相當驚喜，結果走近一看卻發現，10旁邊的單位並不是「元」而是「年」，讓他忍不住直呼「10元碳烤已經很難找了，還欺騙我！」

一名男網友在路邊驚見「碳烤10」，興奮走近一看崩潰喊「老闆騙我」，因為10旁邊的單位是「年」不是元。（圖／翻攝自《新·路上觀察學院》）

貼文吸引上萬網友朝聖，引發熱議，「真的快笑死」、「跟老闆大喊，我不想知道這個」、「這比附個人照片還鬧」、「這家記得超過十年，沒有廣告不實」、「10年之前我不認識你」、「老闆是陳奕迅嗎？」、「現在下單等十年再來拿」、「老闆太幽默了」、「10年比10元有吸引力」。

超有梗的招牌，也釣出許多在地人回應，「天天經過都沒發現」、「以前每天下班回家都會經過，現在才發現它是寫10年，一直以為是10元，看到這篇直接笑死」、「新莊幸福東路上！從小學到現在大學都還在那邊賣，很久沒吃已經忘記味道了，以前也被吸引過靠近才發現是碳烤10年」、「他真的賣超過10年，可能還有20年」、「新莊嗎？老闆之前有一個沙發，看起來覺得很爽。」

(中時新聞網)