民進黨桃園市議員王浩宇。（中時資料照）

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將在明（16）日舉行投票，罷王總部今晚要以苦行繞行中壢區，國民黨桃園市黨部也會協助舉辦「罷王之夜」催票，包括在地立委、前立委及議長邱奕勝、議員都會站出來，國民黨革實院長羅智強也會到場助講。不過，罷王能否成功，外界認為最大難關就是寒流，因為氣候將影響投票意願。

對於明天的罷王投票，罷王粉專今（15日）在臉書發文表示，中壢人能夠再度創造歷史，台灣民主史上唯一能團結所有黨派的戰役，全台都在期待，就在明天，1/16中壢人重返榮耀！最後更振奮一喊，「浩剿響起滿城封宇」、「倒宇天光光榮中壢」！

罷王粉專更強調，很明顯，二階段過後沒多久，尤其是「賽德克巴萊」事件後，王浩宇開始裝乖，企圖讓罷免的風勢能夠削弱一些。但是王浩宇之前所犯的錯，並沒有不見，王浩宇也沒有任何公開認錯道歉的舉動，這代表王根本只是為了躲過這場罷免危機而刻意裝出來的，若真因為這樣，市民心軟讓王浩宇躲過了罷免，之後必定會遭連本帶利的討回來！

罷王能否成功，國民黨文傳會副主委鄭照新認為，有3道難關，第一道是票數超高，必須8.2萬票才能罷免成功，第二是寒流恐影響投票意願，第三是疫情，當初罷韓時，衛福部長陳時中稱「發燒者可以投票」，如今罷王，中選會稱「自主管理者最好不要投票」，顯然標準不一。而PTT名人「小商人」12日在臉書發文認為，這次罷王能否成功，關鍵在天氣，「罷免這種投票很吃天氣，能不能過，就看大家的意志力了」。

(中時新聞網)