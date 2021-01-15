今年42歲的泰籍移工阿迪，來台工作多年，偶爾會與同鄉生食豬肉，最近因雙側下肢瀰漫性疼痛到診所就醫，轉院後改掛感染科，醫師發現疼痛部位並非關節，安排Ｘ光檢查，竟看到下肢肌肉有多處異常梭狀白點，確診為「囊蟲病」。

●豬肉未煮熟、冷凍不當 恐致囊蟲病

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，「囊蟲病」（Cysticercosis）又稱囊尾幼蟲病，致病原因是吃入含有「豬肉絛蟲」的蟲卵或幼蟲的食品所引起，例如未煮熟或冷凍不當之含囊尾幼蟲的豬肉；一旦豬肉絛蟲幼蟲寄生人體又稱為「豬囊蟲病」，此時幼蟲會寄生於人或動物的心肌、骨骼肌、舌肌、肺、腎、脾、淋巴組織、眼睛甚至腦部等部位，又以寄生於皮下組織及肌肉最常見。

豬肉未煮熟或是冷凍不當，都可能把寄生蟲吃下肚。(圖/常春月刊提供)

●罹患豬囊蟲病 易研發嚴重後遺症

一般來說，大部份囊蟲在宿主的小腸內，經2至3個月發育為成蟲後，蟲卵或身體的結片會隨宿主的糞便排出體外，故囊蟲從感染宿主到死亡，宿主多半不會產生任何症狀。

因此，張為碩提醒，若罹患豬囊蟲病，醫師於觸診時可發現有皮下無痛結節，並進一步透過Ｘ光檢查證實診斷；但若囊蟲感染到腦部、眼睛或脊髓，則會引發嚴重後遺症，甚至可能導致癲癇發作，需立刻就醫。

●預防感染囊蟲病 日常生活要注意

值得一提的是，目前治療方式仍有爭議性，治療選項包括抗癲癇藥物、殺蟲藥物(Albendazole Praziquantel)、類固醇及手術摘除。

張為碩強調，預防感染囊蟲病的方式為避免食用生豬肉、生牛肉，以及受汙染的蔬菜或飲水，豬肉凡冰凍-5℃三天、-24℃一天，或以65.5℃煮熟均可殺死囊尾幼蟲；另外，切生、熟肉刀具及砧板分開以及飯前、如廁後洗手，均可以避免自身感染。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)