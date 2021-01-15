民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將於明日（1月16日）投票。一個地方市議員為何竟成為激情的罷免對象？主因乃在其過去爭議言行多多。不只如此，王浩宇早在2009年、尚未當選議員時，就曾因不斷在PTT論壇八卦板做置入性行銷，遭時任PTT新聞站長高嘉瑜（現任民進黨立委）宣布全面封殺至今，獲封「PTT佛地魔」稱號。罷王決戰前夕，《中時新聞網》「精選」王浩宇曾引發的爭議事件懶人包，讓讀者了解他走到今天這一步，有其脈絡可循。

1、2013年11月4日，「民進黨真多敗類」：

時任綠黨議員的王浩宇在臉書批評民進黨，結果自己卻在2019年2月6日申請加入民進黨。

2、2020年6月6日，「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」：

高雄市前市長韓國瑜遭罷免當日，高雄市議會議長許崑源意外墜樓，王浩宇竟在臉書發文冷嘲熱諷，成罷免引爆點。

3、2020年6月30日，假帳號帶風向被抓包：

王浩宇疑似使用「Jessica Wang」假帳號帶風向，此後遭網友戲稱為「潔西卡王」。

4、2020年7月23日，「現在民進黨也很多敗類」：

王浩宇在政論節目遭逼問為何說了「民進黨真多敗類」卻加入民進黨，王竟直言「現在民進黨也很多敗類」，此言不僅引發網友嘲笑，也引起許多綠營支持者不滿。

民進黨桃園市議員王浩宇爭議言行。（圖／合成圖，素材取自王浩宇臉書、達志影像；陳友齡製圖）

5、2020年7月31日，「民進黨沒說過自己道德標準高」：

王浩宇在政論節目上批評時代力量前主席徐永明涉貪，遭質疑民進黨也有立委涉案，脫口說出「民進黨沒說過自己道德標準高」，遭網轟「民進黨道德標準就是夠低，才會收佛地魔這種爛咖」。

6、2020年9月22日，「年輕人很好騙」：

王浩宇在政論節目中表示：「年輕人很好騙，騙去支持你之後，可是支持你之後，你到時候要怎麼去回應他們的需求？」

時代力量智庫執行長李兆立回嗆：蔡英文年初才以817萬票連任總統，曾特別感謝年輕人是「勇敢的台灣囝仔」，怎麼才過不到一年，年經人就成了民進黨議員口中「很好騙的選票」呢？

7、2020年9月28日，槓上徐巧芯：

兩岸關係緊張，兵役問題成討論焦點，國民黨台北市議員徐巧芯認為，如今兩岸關係這麼緊張，台灣應該要調整目前的兵役制度，不論男女、全面徵兵，而這個說法卻讓王浩宇「一秒孬了」，急喊：我沒有要喔！隔日王又在臉書稱，若習近平想犯台，會拿起「筆桿」保衛台灣。

民進黨桃園市議員王浩宇爭議言行。（圖／合成圖，素材取自王浩宇臉書、達志影像；陳友齡製圖）

8、2020年11月28日，王浩宇臉書貼文稱家樂福牛肉有瘦肉精，引爆萊豬爭議的番外篇

9、2020年12月6日，「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」

王浩宇在臉書發文「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」並附上一張牛排照片，此舉引發軒然大波，更成跨黨派原住民立委撻伐對象。

賽德克族國民黨立委孔文吉：「王浩宇怎麼可以將萊克多巴胺和賽德克巴萊相提並論亂開玩笑？要求王浩宇對賽德克族公開道歉，否則會率族人前往王浩宇在桃園中壢的服務處丟雞蛋抗議，因為這是嚴重侮辱。」

民進黨魯凱族立委伍麗華：「針對桃園市議員王浩宇貼出牛排照片，並附上：『這裡面，有賽德克巴萊嗎？』作為玩笑的事件，我認為王議員應該嚴肅面對並道歉回應。」

民進黨桃園市議員王浩宇爭議言行。（圖／合成圖，素材取自王浩宇臉書、達志影像；陳友齡製圖）

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