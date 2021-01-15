高端骨科醫材廠博晟(6733)初次上櫃股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，昨日已於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為30.88元，公開申購承銷價為28元。博晟計劃將在1月28日上櫃。

博晟公司表示，公司辦理競價拍賣股數總計6,934張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標得最低得標價29.28元，最高得標價35.10元，計算得標加權平均價為30.88元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，博晟競拍最低承銷價(亦即競拍底價)為24.14元，由於得標加權平均價格超過本標案設定的公開申購價格上限(最低承銷價格1.16倍)，本次辦理公開申購價格為28元。該公司辦理公開申購股數計3,033張，將於1月18日至1月20日為期三天的申購日，1月22日將公開抽籤。

(時報資訊)