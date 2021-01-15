三星推出年度全新旗艦三款Galaxy S21系列，包括Galaxy S21、GalaxyS21+及Galaxy S21 Ultra，均搭載全新八核心處理器，超聲波指紋辨識感應範圍擴大為前代1.7倍，解鎖速度相較前一代提升25%，首波市場將於1月29日開賣。

三星推出年度全新旗艦三款Galaxy S21系列，搭載全新八核心處理器，CPU較前代效能提升20%、GPU較前代提升35%、NPU較前代提升200%，且超聲波指紋辨識感應範圍擴大為前代1.7倍，解鎖速度相較前一代提升25%。

本次Galaxy S21 Ultra的一大亮點就是其為Galaxy S系列首款支援S Pen的智慧型手機，提供書寫功能、懸浮翻譯等操作，其搭載雙藍牙技術，藉由共享兩個WiFi天線，增強藍牙訊號、提升裝置與裝置間的傳輸效率，達成低功耗智慧串聯；另外，Galaxy S21+、S21 Ultra皆支援UWB技術。

Galaxy S21 Ultra搭載6.8吋O極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X螢幕，支援WQHD+ 120Hz畫面更新頻率。提供12GB RAM+128/256 ROM；16GB RAM+512GB ROM；具備最高1億800萬億級畫素鏡頭、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，並搭載前置4000萬畫素自拍鏡頭。

Galaxy S21+搭載6.7吋O極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X螢幕，支援FHD+120Hz畫面更新頻率。提供8GB RAM+128／256GB ROM版本，具備最高6400萬畫素鏡頭、3倍混合光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

Galaxy S21搭載6.2吋O極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X螢幕，支援FHD+ 120Hz畫面更新頻率，提供8GB RAM+128／256GB ROM版本；具備最高6400萬畫素鏡頭、3倍混合光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

電池方面，Galaxy S21 Ultra擁有5000mAh超大電量電池；Galaxy S21+具備4800mAh大電量電池；Galaxy S21具有4000mAh大電量，皆支援25W閃電快充、以及15W無線閃充，僅需充電30分鐘，即可補充超過50%電量。

Galaxy S21系列全球上市資訊部分，Galaxy S21將推出紫、灰、白、粉四色；Galaxy S21+將推出銀、黑、紫三色；Galaxy S21 Ultra將推出銀、黑二色，三款Galaxy S21系列將自1月29日起陸續於全球特定市場販售。

(時報資訊)