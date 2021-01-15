三星最新於全球發表Galaxy S21系列三款年度旗艦，即Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra，儘管在台詳細上市資訊尚未皆露，但瞄準台灣旗艦機市場，台灣三星電子也期望藉由Galaxy S21 5G旗艦系列推出，目標瞄準台灣Android高階市佔第一。

2020年台灣整體行動通訊市場下滑，然而三星無論在銷售量及銷售額皆逆勢成長，其中，銷售額更達雙位數成長，2020年三星在台銷售量市佔連續11個月維持Android市場第一名；在銷售額部分亦為Android市場第一名，累積至2020年11月底，三星佔Android市場銷量達39%，銷額達49%。

以三星上一代旗艦機Galaxy S20系列來說，在台灣銷售表現屬三星全球各市場前段班，去年7月Galaxy S20+ BTS Edition特別版本及適逢5G開台皆拉抬買氣，除此之外，輕旗艦S20 FE自10月在台上市後(累計自11月)，再挹注三星高階手機銷售量16%。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，本次相較以往更子宣布旗艦新機計畫，主要是在全球歷經嚴峻挑戰的一年後，看到消費者對行動裝置的需求日趨多元化，而消費者應享有選擇符合自身需求的行動裝置與行動體驗的自由，人們使用行動裝置的時間增加，使其躍升成為不可或缺的工具，這就是三星提前為消費者帶來Galaxy S21系列的原因。

三星指標性的S Pen帶筆體驗，本次首度納入Galaxy S21 Ultra，是市場擔憂Note系列會就此退場，三星表示，三星積極打造創新的行動體驗，為了實現這個目標，三星做出了一個大膽的決定，就是將S Pen體驗延伸至S21 Ultra上，為Galaxy S21 Ultra注入更多功能，Galaxy S21 Ultra的設計理念，在於提供極致的高階智慧型手機體驗，讓用戶享受Note系列最受喜愛與推崇的其一功能，這並不代表三星棄守Note機種，而是跨裝置延伸Note體驗，並反映在推陳出新的產品創新上。

(時報資訊)