針對財政部長蘇建榮日前在立法院表示「將優先檢討房地合一稅」的說法，全國商總主席賴正鎰指出，房地合一稅實施5年來已逼退國內投機客，但後遺症不少，不僅對850萬戶持有房屋者是懲罰之外，對外資要課徵35％重稅，更不利招商引資，難怪外資停滯卻步，不敢來台投資置產。他認為房地合一的階段性任務已完成，應適時退場。

房地合一稅105年上路後，採實價課稅，交易獲利繳稅，持有未滿一年出售獲利，稅率45％；持有一年以上、未滿二年者，稅率35％；持有二至十年，稅率20％；持有超過十年，稅率15％。財政部如今又打算修訂房地合一稅制，將45％稅率的閉鎖期從2年拉長為5年，稅率才降至20％。

賴正鎰說，政府若再這樣搞下去，絕對不利房市發展，連帶景氣復甦及百業也受拖累。該政策5年來已將投資客嚇跑，剩下的都是置產與剛性需求的買房族，房地產低迷多年，好不容易在去年開始漸漸復甦，去年房地合一稅收才增加到144億元，5年來累計稅收達296億元，稅收都已經超出預期目標。 況且政府近年來不斷提高公告現值、增加房屋稅及土地增值稅，已經逐步達到實價課稅的目的，所以若又繼續實施房地合一的話，那就是一條牛剝多層皮。

此外，政府想爭取更多外資到台灣投資，這些外資白領階級人士到台灣定居的話，買房居住是正常的，但政府卻又在他們購置房地產方面設限，若外資置房產還要課徵30％的房地交易稅，將有損國際互惠原則，只會降低其來台投資意願，未來台灣人到外國去投資買房，是否也會遭課重稅？盼行政院與財政部應再三思。

(時報資訊)