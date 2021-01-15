鴻海(2317)致力拓展電動車開放平台「MIH聯盟」實力，宣布邀請業界資深戰將鄭顯聰加入團隊，專責聯盟規畫及掌管硬體部門兼平台規格定義，集團技術長魏國章則主導MIH軟體平台，預期將形塑未來MIH聯盟文化、價值觀與競爭力。

鄭顯聰在汽車產業領域已有40年經驗，曾任職於福特、飛雅特旗下零組件商Magneti Marelli負責人、中國大陸飛雅特董事長及蔚來汽車（NIO）聯合創辦人。任職福特期間促成與馬自達（Mazda）合夥契機，使台灣生產的Tracer（Mazda 3）成功銷售出口至加拿大。

鄭顯聰表示，MIH平台的理念是開放、且能自我持續發展的科技平台，期望透過鴻華先進開放出來的平台活力，孵化產品新技術、並創造出前瞻專利及服務，進而吸引更多業界夥伴們加入，將資源與專業人才集中，點亮移動科技的未來方向。

對於MIH平台發展的重要課題，鄭顯聰認為，在於如何以開放方式鏈結世界各國在地化發展，在不同文化交流下求同存異，建構具效益的解決方案，也是他對MIH平台最大的願景與目標。

而旅美20多年、以鴻海技術長身分加入MIH的魏國章，過去是賈伯斯（Steve Jobs）創辦的NeXT Computer中唯一的華人核心軟體成員，在蘋果收購NeXT後跟隨賈伯斯團隊進入蘋果，開發出iOS和Mac OS X作業系統。

魏國章認為，MIH充滿等待被挖掘的可能性與契機，現階段是幫大家做好第一步的啟動與維繫，透過行動喚醒更多業界夥伴投入。MIH乘載的是大家的心血與夢想，每一步將充滿突破與變化，希望所有夥伴共同形塑未來，共同成就值得回顧的作品。

鴻海去年10月中公布MIH電動車開放平台，目標成為電動車界的安卓（Android）系統，縮短電動車的開發周期及成本，目標2年內推出與裕隆合作的首款電動車，並希望開放平台及關鍵零組件在全球電動車的市占率，能在2025～2027年達到10％。

(時報資訊)