台中北屯區一棟社區大樓傳出一氧化碳中毒意外！共有多名住戶頭暈嘔吐，救護車抵達後，發現6人會頭暈噁心症狀，有一氧化碳中毒情況，緊急將6人送醫，所幸均無大礙。消防當時在陽台處測得一氧化碳濃度達255ppm，陽台裝有門窗與熱水器、晾掛衣物，顯然又是一氧化碳中毒惹禍。

(中時新聞網)