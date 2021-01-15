台中社區大樓住戶天冷洗澡頭暈 一家6口一氧化碳中毒急送醫 08:332021/01/15 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中社區大樓住戶天冷洗澡頭暈，一家6口一氧化碳中毒急送醫。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中北屯區一棟社區大樓傳出一氧化碳中毒意外！共有多名住戶頭暈嘔吐，救護車抵達後，發現6人會頭暈噁心症狀，有一氧化碳中毒情況，緊急將6人送醫，所幸均無大礙。消防當時在陽台處測得一氧化碳濃度達255ppm，陽台裝有門窗與熱水器、晾掛衣物，顯然又是一氧化碳中毒惹禍。 才洗完頭沒熱水了 寒流來襲5000戶洗冷水澡 氣炸上街抗議 推廣絲瓜產業自給自足 玉井天埔社區獲南市金牌農村首獎 (中時新聞網) #一氧化碳中毒 #頭暈 #社區大樓 #住戶 #送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低溫釀慘案！7樓漏水半天…整棟變冰柱 網笑：艾莎住的嗎？ 10:032021/01/12 兩岸 台中北區、南屯房市火 房仲龍頭搶進深耕 16:032021/01/13 財經 天冷腸胃道出血病號增多 保「胃」戰不能馬虎 14:322021/01/14 健康 消防局防範一氧化碳中毒宣導 請出鬼滅之刃武士 19:082021/01/14 寶島 天冷要泡澡 門窗緊閉1家3口一氧化碳中毒 15:312021/01/11 社會 確診醫護6足跡曝光 過這天社區就安全了 14:302021/01/13 生活 結合街景地圖 永豐房貸「秒估」再升級 15:032021/01/14 財經 消防局請火神爺辦燈籠繪畫比賽 黃偉哲主燈提筆為民祈福 17:342021/01/12 寶島 富豪愛團購3／張清芳婚變同月 宋學仁一次買2戶做離別禮物 08:282021/01/13 財經 千坪都更重大建設匯聚 南港頂級商辦、純住宅供不應求 15:202021/01/13 區域情報-台北 3天前從關島返台 新北居檢者猝死 陳屍自家陽台 21:282021/01/14 生活 社會熱門新聞 巧遇柯P現身萬華知名小吃 網驚：老闆娘好正 真實身分曝光 - 社會 高雄民宅惡火 勇母抱1歲女跳樓逃生捨命 一家3死嬰獨活 - 社會 子彈亂飛4》早期黑幫角頭爭利互鬥 引街頭狙殺全成懸案 - 社會 人夫讚表嫂胸前偉大 奔摩鐵嘿咻驚嘆：好會搖 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。