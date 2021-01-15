為積極推動創新企業申請登錄戰略新板，櫃檯買賣中心與資誠聯合會計師事務所合作舉辦「六大核心戰略產業前進資本市場新選擇－戰略新板說明會」，櫃檯買賣中心總經理李愛玲表示，戰略新板公司以「6大核心產業+其他創新產業」為主，希望110年第3季開板後一年內能有10家公司登錄。

櫃買中心「戰略新板」即將於今(110)年第3季開板，櫃買中心表示，在過去扶植中小企業進入資本市場的過程中，發現部分創新企業對於進入資本市場籌資仍有相當之困難，為扶持眾多尚未進入資本市場之創新企業，秉持分階段育成的多層次資本市場架構及考量創新企業特性，櫃買中心將於現行興櫃市場下增設「戰略新板」，讓目前尚未公開發行之創新企業，於向櫃買中心申請登錄戰略新板時，可以併同申報簡易公開發行，且戰略新板登錄門檻低(無設立年限、獲利能力、股權分散等條件限制)，使其易於進入資本市場。

此次說明會介紹戰略新板之申請登錄條件及申請程序等，使有興趣申請登錄戰略新板之創新企業得以及早進行相關準備作業。

李愛玲表示，相較於一般公開發行需要會計師提供兩本三年度簽證報告，以及一年的內部控制專審報告，國內開放公司簡易公開發行，會計師只需提供申請時一本兩年度的簽證報告書，以及半年的內部控制專審報告，若申請在8月14日以後，則再提供當年度上半年財報，但簡易公開發行公司若要進入資本市場，必須經由兩家券商推薦且券商認購2%或20萬股以上，且在「戰略新板」掛牌。

李愛玲指出，「戰略新板」公司以「6大核心產業+其他創新產業」為主，登錄「戰略新板」公司沒有資本額及獲利規定，而投資人只限於專業機構投資人、創投，以及自然人淨資產達1000萬元以上或兩年年所得平均150萬元，以及具有兩年以上投資經驗的合法投資人。

櫃買中心未來將持續營造有利之籌資環境，讓更多具發展潛力之中小企業及創新企業進入櫃買市場，期能透過資本市場之資金活水，建構有利於產業創新之環境，並提供投資人更多優質投資標的，使投資大眾能本於自身的財務狀況、風險承受能力及投資策略等考量，多元配置投資標的，創造企業與投資者雙贏局面。

(時報資訊)