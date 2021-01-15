拜登公布1.9兆美元新刺激計畫，美股開高走低，但台積電ADR推升費半指數創歷史新高，收盤四大指數漲跌介於-0.38%~2.13%。其中，台積電ADR上漲6.06%、聯電ADR上漲6.97%、日月光ADR上漲4.63%。

周四台股早盤開低震盪，最低回測15620點，盤中鴻海集團與電動車相關個股等拉升，使得大盤跌幅收斂，最終加權指數報收15707.19點，下跌62.79點，跌幅0.40%。OTC指數開平走低，收盤下跌0.40%，收在187.91點，目前短壓為前波高點190.02點。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股收小紅K棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：成交量微增3,929.30億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3)、技術指標：日KD指標K值高檔向下，MACD柱狀體轉為下降。

(4)、法人籌碼：三大法人合計-95.04億元；外資-89.27億元、投信-22.62億元、自營商+15.95億元。

觀盤重點，短期資金追逐標的在漲價題材、電動車族群，然而短線台股漲多，避免單股重壓與追高風險；後續選股方面，具成長性的權值股、IC設計、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

(時報資訊)