台股加權指數14日開低後一度重挫近150點，雖然終場跌勢收斂，仍引發市場是否泡沫化隱憂。金管會證期局對此分析，主要是受到川普彈劾案、新冠肺炎病毒變種等2大因素影響，但目前台股基本面仍相當穩健。

美股主要指數周三漲跌互見，亞股周四走勢亦見分歧，台股受台積電(2330)等權值股下跌影響，加權指數以大跌118.78點開出，盤中一度重挫149.02點。不過，在鴻海(2317)及車電概念股領軍反攻下，終場指數跌幅收斂，以下跌62.79點的15707.19點作收。

對於台股一度重挫逾百點，證期局副局長蔡麗玲分析，主要受到美國眾議院通過總統川普彈劾案，以及新冠肺炎在各國出現多種變種病毒、引發市場擔憂疫苗效力等2大因素衝擊。不過，在國際深受疫情影響之際，國內上市櫃公司營收表現仍相當亮眼。

蔡麗玲指出，國內上市櫃公司去年12月營收達3.55兆元、年增3.04％，全年營收達34.43兆元、年增1.12％。而行政院主計處及國發會等各部會對於經濟成長概估維持樂觀看法，顯示國內經濟呈穩定成長趨勢，強調台股基本面仍相當穩健。

(時報資訊)