台積電第1季營運展望樂觀，今天台積電美國存託憑證（ADR）勁揚6.06%、收在歷史新高126.45美元。法人認為，台積電法說會後可能利多出盡，台股短線上檔壓力恐持續增加。

美國勞動市場傳來轉疲的利空，華爾街股市今天收低，道瓊工業指數下跌68.95點或0.22%，收在30991.52點；標準普爾500指數下跌14.3點或0.38%，收在3795.54點；以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌16.31點或0.12%，收在13112.64點。

台股14日開低震盪，台積電股價熄火，加權指數盤中低點來到15620.96點，下跌近150點，終場跌幅收斂，下跌62.79點，至15707.19點，成交值新台幣3885.42億元。

晶圓代工廠台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁、車用市場復甦下，第1季營收將達127億至130億美元，以中間值128.5億美元計算，將季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

IC設計廠聯發科2020年營收首度突破100億美元大關，14日宣布集團每位正職員工發給新台幣10萬元激勵獎金，總金額達17億元。

法人表示，台積電法說會前股價領先大漲，後續容易出現法說會後利多出盡，加上國際股市維持震盪整理，台股獨自強勢創高，容易引來外資調節賣壓，預期短線指數上檔壓力恐持續增加。（編輯：鄭雪文）1100115

(中央社)