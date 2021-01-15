資深藝人曹西平，有話直說的性格累積一票粉絲，不過日前正逢友人冥誕，對於友人逝世多年噩耗至今仍難接受的他，不僅在臉書曬出黑白照，更坦言：「四哥每天活著很辛苦很累」，吐出的驚人之語立刻引起粉絲關切。

曹西平表示已經數不出是友人逝世後的第幾年生日，回憶起友人生前允諾要讓他過好日子，沒想到命運卻作弄人，竟先行離開獨留他活在世界上，生前擔憂沒有家人的曹西平，會因此無法接受噩耗做出傻事，還不忘託付友人要好好照顧四哥，甚至鼓勵他是「天生藝人」，一定要重返舞台不要放棄演藝事業，種種暖心舉動讓曹西平坦言：「你對四哥的好我永遠不會忘記」。

今年是你走了第幾年的生日？ 四哥我知道你都在天上保佑我 你了解我你知道我的 四哥每天活著很辛苦很累 你說讓四哥過好日子 結果你就先離開了獨留下了我 真的命運作弄人 計畫真的趕不上變化 你擔心四哥自殺你要JEREMY好好照顧我 你跟JEREM... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年1月12日 星期二

曹西平表示時間雖然會沖淡思念，但許多事情不說不代表不難過，只是默默的放在心裡而已，強調除了永遠不會忘記友人生前的好，對於兩人過往的生活點滴也會永遠牢記心中，甚至會堅守對故友承諾，好好活著不會做傻事，也會努力做好演藝圈工作，相信目前的離別只是為了往後的相遇，最後更強忍悲傷獻上祝福：「謝謝你，祝福你生日快樂，但如果你還活著現在是幾歲了」。

對此網友紛紛留言打氣：「想念逝去者的痛只有自己能懂，四哥要活的開心快樂喔」、「希望你一定要勇敢面對自己，努力過日子，千萬不要有任何一絲殘念」、「照顧好自己活得開心點，對離開的人也是一種欣慰」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)