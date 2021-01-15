種菜自給自足的生活，可說是相當愜意，而這當中又埋藏了許多智慧及學問。一名網友發現菜園中，一顆顆大白菜都壓上了石頭，令他十分好奇其用意，引此上網詢問網友，沒想到答案意外曝光，讓人驚呼長知識了。

原PO日前於臉書《爆廢公社公開版》分享一張照片，一排菜園中種滿了大白菜，但每一顆大白菜上都壓上一顆石頭，因不知其用意，並發文問「有人知道，為什麼要放石頭在上面嗎？」

問題一出後，不少網友留言猜測「不會凍傷」、「白天視線好，可採收的擺石頭做記號，天暗採收就看記號採收」、「怕菜飛走」、「防止菜心凍傷吧」、「

不過，以上答案皆錯，一名網友於另一臉書社團《種菜人》發文解答，她表示遇到種菜的阿伯，便好奇問了原因，阿北則表示，將石頭壓在大白菜上，主要是希望菜葉能夠包覆起來，因之前都不包，使得菜葉都開開的，太陽一出來就軟掉躺平，而石頭除了增加菜葉包覆外，其次是不讓水積在菜心裡。

不少網友得到解答後，紛紛大讚長知識，並認為充滿智慧，但也有一名自稱是20年菜農表示「第一次看到石頭壓」，認為若是太陽曬會軟，可能是菜莖生病有蟲所致，或是菜苗的土壤或菜溝的土地有蟲才會這樣。

(中時新聞網)