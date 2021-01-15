6.2強震侵襲印尼 民眾驚逃

印尼當局說，在規模6.2的強震侵襲蘇拉威西島（Sulawesi island）後，至少導致7人死亡600多人受傷。

據路透15日報導，震央在馬杰內（Majene）東北部6公里，深度為10公里。國家災害應變總署的初步資訊顯示，馬杰內有4人死亡、637人受傷，而鄰近的馬武柔（Mamuju）另有3人喪生、24人受傷。在強震侵襲後，數千名驚慌失措的居民紛紛逃離家園，尋求安全地點避災。

此外，當局說，有一家醫院被夷為平地，以致十幾名病患和員工受困瓦礫堆中。

國家災害應變總署指出，地震是在當地時間15日凌晨1點過後來襲，至少導致60戶民宅損壞，而西蘇拉威西省（West Sulawesi）一家飯店和總督辦公室則嚴重受損。

印尼國家災害應變總署在聲明中說，雖然這次強震並未引發海嘯警報，但能感受到強烈的震度，為時約7秒。事實上，就在幾小時前，有5.9的強震周四侵襲了同一地區，損壞了數幢民宅。

印尼位居環太平洋火山帶，經常遭地震侵襲。2018年時，規模6.2的強震引發海嘯，侵襲蘇拉威西帕魯（Palu），導致數千計民眾喪生。

(中時新聞網)