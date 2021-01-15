原本七六人也在積極爭搶「大鬍子」哈登加盟，最後卻被籃網「得逞」的主因曝光！根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯15日爆料，「火箭老闆費爾蒂塔的態度相當堅決，就是不跟七六人做交易，很顯然地，這是因為莫瑞在那裡當總裁！」

其實火箭在交易哈登前夕，口袋名單僅剩籃網、七六人兩隊，可惜就算七六人把當家後衛班西蒙斯放進交易籌碼，仍然無法打動火箭，反而籃網幾乎出清所有首輪籤的優渥條件，終讓火箭高層點頭，促成籃網全新超強三巨頭的正式誕生。

費爾蒂塔跟莫瑞之間關係相當緊繃，原因出在莫瑞辭去火箭總管，隨即擔任七六人總裁，更頻頻公開跟哈登示好，擺明就想拉攏哈登跳槽七六人，這種等同挖牆腳的沒品舉動，早就讓費爾蒂塔感到相當不滿，當然不想讓莫瑞如願搶到哈登。

不過現在外界最關注的，還是哈登何時可以穿上籃網球衣出賽，目前只要他通過新冠檢測，以及涉入這次4隊交易的球員都完成體檢，最快可在17日籃網出戰魔術的主場賽事登場，就可先來觀察一下他跟杜蘭特的重新攜手威力到底如何。

(中時 )