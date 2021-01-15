新北中和公車擦撞機車 騎士倒地命危急救中 08:562021/01/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛台北客運公車今（15日）上午7時許，行經新北市中和區中正路，不慎與另一輛機車發生碰撞，機車騎士當場倒地、血流不止。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛台北客運公車今（15日）上午7時許，行經新北市中和區中正路64巷口、往土城方向，不慎與另一輛機車發生碰撞，機車騎士當場倒地、血流不止，警消獲報抵達時騎士已無呼吸心跳，緊急送往雙和醫院急救，目前仍在急救中，警方已調閱監視器進一步釐清車禍原因。 台大竹北校地 縣府盼暫做停車場 中捷列車軸心升級 首輛測試 (中時 ) #騎士 #急救 #中和 #公車 #機車車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電動車夯 和大健和興漲聲響 04:102021/01/15 證券．權證 北捷紅線 7100機車格改收費 04:102021/01/15 地方新聞 高雄輕軌大南環段 才通車就撞車 04:102021/01/15 地方新聞 搭關島包機返台 7旬翁居檢猝死 04:102021/01/15 焦點要聞 陳時中遇到綠燈就轉彎 04:102021/01/15 時論廣場 高雄翠華路小葉欖仁改種惹議 04:102021/01/15 地方新聞 眾院232對197票通過 10共和黨議員倒戈 參院表明20日後才審判！煽動叛亂 川普2度遭彈劾 04:102021/01/15 焦點要聞 大陸超前復甦 全球貨貿最大國 04:102021/01/15 兩岸新聞 基隆3、4、6字頭公車 改發車地 04:102021/01/15 地方新聞 熱門股－和碩股價爆量 狂奔漲停 04:102021/01/15 證券．權證 雙標陳時中 上蔻節目不避嫌 04:102021/01/15 焦點要聞 社會熱門新聞 巧遇柯P現身萬華知名小吃 網驚：老闆娘好正 真實身分曝光 - 社會 高雄民宅惡火 勇母抱1歲女跳樓逃生捨命 一家3死嬰獨活 - 社會 子彈亂飛4》早期黑幫角頭爭利互鬥 引街頭狙殺全成懸案 - 社會 人夫讚表嫂胸前偉大 奔摩鐵嘿咻驚嘆：好會搖 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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