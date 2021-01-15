一輛台北客運公車今（15日）上午7時許，行經新北市中和區中正路64巷口、往土城方向，不慎與另一輛機車發生碰撞，機車騎士當場倒地、血流不止，警消獲報抵達時騎士已無呼吸心跳，緊急送往雙和醫院急救，目前仍在急救中，警方已調閱監視器進一步釐清車禍原因。

(中時 )