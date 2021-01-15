不小心玩太大了！大腸直腸科醫師蕭慕琦在節目上分享，20多歲的年輕情侶來看診，女生說自己大便大不乾淨，疑是長痔瘡，安排內診檢查，醫師觸診發現「肛門在震動」，讓她驚覺不對勁，再度詢問對方才坦承是「玩膩有線的情趣用品，改用無線，結果不慎卡在裡面。」成功取出後，情侶倆立刻羞得落荒而逃。

蕭慕琦在節目《醫師好辣》上分享，曾在門診遇到一對20多歲的年輕情侶，女生表示自己不太舒服、想要看痔瘡，指出大便有種大不乾淨的感覺，也不太確定此狀況持續了多久，因此只好替其安排內診，檢查「痔瘡」的狀況。

蕭慕琦表示，初步檢查患者的屁股與肛門，都沒有發現異常，因此懷疑是「內痔」導致其排便不順，便將手指伸進肛門中檢查，結果指尖卻傳來震動感，讓她非常疑惑，再度檢查觸摸仍能感覺到震動。因此，只好向女患者確認是否在肛門裡面放了什麼？

蕭慕琦指出，問題一出，女生羞的說不出話來，而在外等待的男友才坦承，兩人剛剛在家裡玩情趣用品，但平常有線的玩膩了，現在想要玩一點無線的，結果不小心就卡在裡面出不來了，只好趕緊來看診，希望醫師能幫忙取出來。

蕭慕琦表示，將卡在肛門中的情趣用品取出來後，便轉交給護理師，結果對方驚奇的說：「它還在動耶！」詢問那對情侶是否要帶回家，兩人連連說不，便尷尬地拿著批價單落荒而逃。

(中時新聞網)