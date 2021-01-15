「黃豆與豆製品都是高普林食材，不可多吃以免誘發痛風！」這是不少民眾根深蒂固的觀念，但高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，這其實是錯誤迷思！

根據研究指出，一般健康狀況良好者並不會因為飲食攝取豆類、豆製品等植物性食物而誘發痛風，即便對於有痛風病史的民眾來說，適量攝取豆製品也是安全可行的。

豆漿誘發痛風發作嗎?營養師說明。(圖/健談提供)

然而，若民眾已在痛風發作期間，則建議要積極控制飲食中的普林攝取量，先讓身體恢復平衡，才能漸進式地恢復正常飲食。

痛風發作讓人痛到懷疑人生，因此，積極控制尿酸值是預防痛風發作的關鍵之一。不少人認為黃豆與豆製品都屬於高普林食材，日常不可多吃以免誘發痛風，但其實這是錯誤認知！

依照衛生福利部國民健康署提供之說明中指出，研究發現植物性食材並不會增加痛風發生的可能，甚至有研究分析發現痛風罹患率與豆類攝取呈負相關。

有學者分析痛風病患發作前的飲食內容，高達6成有喝啤酒，海鮮及內臟食材也各佔18%與14%，可作為預防痛風飲食的借鏡。

廖嘉音營養師表示，黃豆、豆製品的確是屬於普林值較高的食材，同時也是優質蛋白質與鈣質的攝取來源之一，對於健康良好的人來說，從飲食攝取而來的普林會透過身體正常代謝而將尿酸排出體外，因此並不需要特別限制黃豆、豆製品的攝取量，但仍應以適量為原則；即便是有痛風病史的民眾，平日仍可適量攝取豆類或豆製品，但若有疑慮建議先諮詢醫師或營養師意見。

然而，廖嘉音營養師也提醒，民眾若正處於痛風發作的急性期時就應該積極控制飲食中的普林攝取，除了應避免食用酒精、海鮮、內臟、肉湯等食材外，就連植物性的黃豆、豆製品、香菇、蘆筍等食材也應減少食用，先讓身體恢復平衡，才能慢慢恢復正常飲食。

廖營養師叮嚀，多喝水也是預防痛風的一大關鍵，尤其一定要經常補充水分、促進身體代謝將尿酸排出體外，就有助於降低痛風發作的可能！（編輯梁惠明）

(中時新聞網)