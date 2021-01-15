「補教天后」陳子璇與「補教名師」高國華去年認了9年婚變，兩人當年愛得轟轟烈烈，先被週刊拍到車吻照，高國華又索性和二婚妻蔡郁璇提離婚，與陳子璇一同追求新幸福。兩人戀情被外界戲稱為「補教人生」，沒想到昨(14日)陳子璇驚吐和高國華還沒辦好離婚，法律上仍是夫妻，替這樁補教人生埋下了伏筆。

高國華2010年被週刊拍到在車內和陳子璇舌吻，高國華隨後扶正陳子璇，2011年登記結婚，挺過男方因違反《證券交易法》被判有期徒刑1年8個月的風風雨雨後，外界以為兩人終於尋得真愛，去年11月媒體卻爆出高國華在台灣趁陳子璇去大陸工作時帶濃妝妹回家，隨後陳子璇跳出替高國華洗白，承認兩人早有共識離婚，還高國華自由身。

陳子璇發文。（圖／翻攝自陳子璇臉書）

近來，陳子璇常在臉書分享自己的感情觀及和高國華相遇經過，透露當年經朋友介紹認識高國華，被對方的幽默和帥氣吸引，短短幾小時就留下好印象，期間兩人不約而同到洗手間，在洗手台巧遇時，高國華突然出手狂吻陳子璇，陳子璇說：「這一吻，吻遍了我全身上下的靈魂，那種一時天雷勾動地火的感覺」，有如瓊瑤小說。

去年底，高國華也發長文告別與陳子璇9年婚姻，直說：「眼中泛著淚水收到妳寄來我留在深圳最後的衣物，代表妳已完全斬斷我再回頭萬分之一的可能機會」。而昨天陳子璇鬆口，因疫情無法回台灣，她和高國華還算是夫妻，「我和高老師現在處在比較奇特的狀態，就是還有很多事情是有交集的」，這跟她以往每段感情分手都要分得乾乾淨淨的原則有所衝突，但現在只能等疫情趨緩，讓陳子璇嘆氣：「一切只能隨遇而安」。

(中時新聞網)