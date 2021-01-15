美國27歲饒舌歌手阿澤莉亞（Azealia Banks）過去就常行為失控，不僅放話「想和歐巴馬上床」，還因沉迷巫術而殺雞，沒想到日前她又在IG發布一段影片，將自己愛貓的遺體丟入鍋裡烹煮，讓網友全都嚇壞，猜測她又在進行巫術儀式，然而阿澤莉亞卻表示，「牠現在將永遠回到我的生活中。」

阿澤莉亞13日在IG曬出一段驚悚畫面，她先是從土裡挖出一袋貓屍，接著可以看到一鍋濃稠的黑湯正在烹煮，阿澤莉亞不斷翻攪鍋底，還隱約能看到貓咪骨頭，同時她也上傳多張照片，詭異的粉紅色花盆中有香檳、香奈兒香水、耶穌受難像、孔雀羽毛以及動物頭骨，最可怕的是花盆上還疑似濺著鮮血。

阿澤莉亞在翻煮濃湯。(圖/翻攝自阿澤莉亞IG)

儘管影片立刻就遭刪除，但還是有不少網友已經備份流出，立刻在網路上瘋傳，阿澤莉亞受訪時也透露，那隻貓咪叫「路西法」（Lucifer），11歲的牠早在3個月前就死亡，會這麼做是因為希望將愛貓做成標本，「路西法值得被永恆的保存，牠現在將永遠回到我的生活中。」

事實上，阿澤莉亞2015年就曾坦承自己熱愛巫術，已經學習3年，因此經常會在社群平台曬出恐怖的影音，還曾上傳過殺雞影片，衣櫃裡布滿大量羽毛和血跡，當時她還強調「真正的女巫做真正的工作」，引來PETA（善待動物組織）出面痛批，然而她始終不肯道歉。

(中時新聞網)