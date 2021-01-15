北部某中型醫院兩位醫護人員新冠肺炎確診，疫情指揮中心指揮官陳時中公布疫情足跡、桃園市長鄭文燦兩人在兩天提出3種說法，加上陳時中先前在長榮機師染疫事件堅決反對地方公布足跡，宣稱要政處調查，卻對鄭文燦的作法一聲不吭。國民黨前立委孫大千今在臉書開嗆，要求指揮中心別再耍無賴了，請立刻踹共，把話說清楚講明白。

孫大千說，為什麼同樣是公布疫情資訊，指揮中心當時放話將嚴懲徐巧芯，但是遇到綠色媒體人和鄭文燦時，連一句重話都不敢說？為什麼在面對徐巧芯時，指揮中心立即針對是否有洩密情事展開「政風調查」，但是遇到綠色媒體人和鄭文燦時，卻是如此的雲淡風輕，寬宏大量呢？為什麼在指揮中心修理徐巧芯時，綠營政客可以一擁而上，群起圍毆，但是遇到綠色媒體人和鄭文燦時，馬上裝睡裝傻，裝聾作啞？

孫大千說，同樣的狀況，只不過對象藍綠有別，指揮中心的發言不同，態度不同。這樣不是雙標，怎麼樣才是雙標呢？原來，防疫還是要分藍綠。

(中時 )