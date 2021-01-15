周四美股三大指數小跌作收，盤中道瓊指數與那斯達克指數一度創下歷史新高。在最新公布的數據顯示美國就業市場轉弱後，媒體報導有關美國總統當選人拜登即將公布的大規模援助方案，加劇了市場震盪，尾盤美股急轉直下。

根據美國勞動部公布的數據，上周美國初次請領失業救濟金人數增幅超出市場預期，凸顯新冠肺炎疫情捲土重來造成的衝擊。

投資人預期拜登周四晚間將公布可能超過1.5兆美元的紓困方案，儘管標普500指數在收盤前失去上漲動能，但全日大多走高。

John Hancock investment Management共同首席投資策略師Emily Roland表示，市場在民主黨完全執政後美國將擴大激勵的前景，以及就業市場要復原還有長路要走這兩大多空因素之間拉鋸，因而陷入狹幅波動。但令人失望的就業數據，可能為拜登「行銷」其紓困計畫提供更多素材。

《紐約時報》援引消息人士報導，拜登周四將公布規模達1.9兆美元支出計畫。

由於標普500指數在此之前都呈現穩步上漲，Dakota Wealth資深投資組合經理Robert Pavlik表示，投資人是因為這個消息出脫股票。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson等人著眼於這項大規模支出計畫的潛在負面影響。Carlson表示，有些人意識到再投入2兆美元太過頭了，投資人擔心通膨將再度被引燃，而這麼多錢肯定成為問題。

稍早前聯準會主席鮑爾表示短期內不會升息，也不會縮減購債規模，緩解了投資人的不安情緒。

周四收盤，道瓊工業指數跌68.95點或0.22%，為30991.52點。那斯達克指數跌16.31點或0.12%，為13,112.64點。兩在指數在盤中一度改寫歷史高點。

標普500指數收跌14.3點或0.38%，為3,795.54點。

標普11大類股中僅工業、地產、金融與能源等4類股收高。受原油價格上漲激勵，能源股大漲3%，表現最強勁。

科技股跌0.95%，表現最疲弱，其次為通訊服務股跌0.83%。臉書下挫2.4%，亞馬遜、網飛、微軟與蘋果均下跌逾1%，Alphabet跌0.9%。

以內需小型股為主的羅素2000指數大漲2%，道瓊運輸股指數勁揚1%，盤中一度創下歷史新高。這兩大族群被視為是激勵方案的主要受益者。

達美航空上漲2.5%，帶動運輸股指數走高。儘管新冠肺炎疫情使該公司11年來首度出現全年虧損，執行長Ed Bastian看好2021年將是「復甦之年」。標普1500航空股指數大漲3.4%。

在台積電強力提振下，費城半導體指數亦創下歷史高點，終場上揚逾2%，報3,055.64點。台積電宣布上季獲利創史上新高，並提高營收與資本支出預測，其ADR股價飆升逾6%，報126.45美元。

(時報資訊)