看好電動摩托車前景，電池模組廠-西勝(3625)董事會決議通過戰略投資電動摩托車品牌公司-品睿綠能科技2.5億元，由於NB需求延續，且公司在電動兩輪車及儲能業務業績可望明顯成長，西勝表示，今年第1季營運可望淡季不淡，全年業績可望遠優於去年。

西勝積極擴大產品線，由於電動自行車及電動摩托車需求穩定成長，西勝決議投資品睿綠能科技2.5億元，未來將由西勝提供品睿綠能電池模組解決方案。

西勝表示，品睿綠能科技系知名兩輪電動車及以各類電動載具發展為主的品牌公司，公司專注車輛研發設計並擁有車輛製造專業的大股東越南精密生產制造的平台支持，同時整合電動車關鍵零組件的技術優勢，其中包括馬達控制、車架平台系統、電池管理系統、車輛控制系統等技術整合與應用，西勝此次戰略投資入股並提供電池模組解決方案，完整品睿綠能在電動車發展的最後一塊拼圖。

品睿綠能科技推出ottobike品牌高階電動摩托車產品，在全球最大的義大利米蘭國際車展(EICMA)亮相，獲得市場與消費者的高度關注，品睿綠能計劃今年第1季將以自有品牌與平台行銷歐洲及東南亞市場，並在下半年開始拓展包括台灣在內的全球通路市場。

西勝2020年上半年受到新冠肺炎疫情影響，營運表現平平，不過下半年營運已見回穩，累計2020年合併營收為22.23億元，年減18.93%。

為因應客戶需求，西勝建置新莊新廠已完工，初期將建置1條新產線，產值約5到6億元，未來將依訂單狀況逐步擴增至4到5條線；此外，由於未來將朝集團事業化發展，目前辦公空間已不敷未來擴張使用，西勝規劃在新莊副都心購買商業用地，並委託子公司美勝美開發新建純A辦商業大樓，以作為企業總部，預計2023年底完工並交付使用。

展望今年，西勝表示，今年營運除在傳統筆電電池模組業務成長發酵外，e-scooter、e-bike及儲能等業務也將有明顯成長，今年第1季可望淡季不淡，全年業績可望遠優於去年。

(時報資訊)