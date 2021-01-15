新北市一名年近5旬張姓大地主，在永和樂華夜市內擁有一棟房產， 每月收租40萬，身家數億，離婚後獨自照顧輕微腦性麻痺獨子，卻因擔心兒子上學遭霸凌，從未讓他上學、也從未帶他看過病，以致兒子現在雖然已經12歲，卻因營養不良，只有20多公斤，瘦弱如小一，社會局關懷小組日前已將張男的12歲兒子安置，

據《自由時報》報導，張男擔心兒子如果去學校，會因為身體缺陷被霸凌，才會已經12歲了連幼兒園都沒有去過，也從未帶兒子看過病， 還常留孩子一人在家，三餐不正常。新北市教育局曾多次關懷聯繫，但張男都不理會，社會局也認為此案件屬高風險家庭，去年訪視後將張男移送法辦，檢方諭令張男限制出境，須妥善照顧孩子。

張男表示，雖然沒有讓兒子上學，但他全職在家照顧，也會帶兒出國增加見識、到餐廳用餐，現在他認識的字比自己還多，認為自學不比學校教育差，也怕兒子在學校被霸凌，才不讓他去上學「受罪」。

檢方對張男的強制處分於今（15）日期滿，關懷小組13日就在張家樓下守候，趁他出門時帶走正在睡覺的兒子，安置完成後致電張男，沒想到他立刻抓狂嗆聲，也沒回家。

張男不滿政府的處置方式，認為自己從沒打罵過孩子，還被剝奪照顧小孩的權利，雖然多次聲明會妥善照顧，沒想到政府仍強制介入。

據了解，張男家族的土地因為都市發展翻倍，手上握有價值數億元的房產，稱自己願意為了救出愛子將房子賤賣，已向法院聲請提審。

(中時新聞網)