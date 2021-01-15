【愛傳媒LinBay 好油專欄】執政黨立委高嘉瑜也出來批評了，這不得不說八方雲集很厲害，我配合政府政策乖乖申請避免查水錶，但我不要貼，就不會被找碴被弄臭，對比鬍鬚張、家樂福、肉多多這些廠商顯示八方雲集的高明。

標章跟標示不同，也有很多形式，台灣豬標章是屬於證明標章，證明有標章的部分是台灣豬。而證明又有不同的形式，有些是認證單獨產品，有些是認證場域所包含的所有產品。

例如有機標章，有機標章就是認證單獨產品，在有機零售店有貼有機標章的在法律上視為有機產品，而有機零售店一樣可以賣其他沒有貼有機標章的一般產品，因為認證的不是整個有機店。

如Halal認證，有這個認證就是認證場域所包含的所有東西都無豬肉相關，如今農委會要求的就是全部產品都要用台灣豬，這樣代表限制條件比較大，那麼能申請的廠家當然少，也就說明這是推廣不開的政策。

最悲慘的是推行這種推廣不開的政策，還幻想要全面推廣，未來還希望連沒有稅籍登記的廠家都申請，更扯的是還不懂法令還想用食安法開罰，根本是法王，超越法律的王，法律喜歡怎麼說就怎麼說。

以鬍鬚張的案例，他有沒有誠實標示紅麴燒肉用的是西班牙豬？有，那他就沒有標示不實的部分，至於他店裡有貼台灣豬標章，卻用了進口豬肉，那是鬍鬚張跟中央畜產會的事情，依法無法可罰，只能中央畜產會對鬍鬚張提起訴訟，執政也過半，立法院也過半，結果做起事來如此可笑，該設置辦法該送備查也沒有，導致這種窘境發生。

之前還在吹績效，還預估有15000家申請，最後7000多家，現在業者發現問題了，開始在撤銷了，那最後會剩下幾家呢？

衛福部這次真的很倒霉，要強制推動含豬肉食品來源國強制標示的問題，要克服的點本來就很多，但農委會不甘寂寞的硬推台灣豬標章，又大肆宣傳的情況下，導致一般人根本標章、標示分不清楚，搞的一團亂，衛福部應該有不怕神對手，只怕豬隊友的深深體認。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)