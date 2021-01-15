【愛傳媒黃文博專欄】川迷攻進國會，遭警察開槍擊斃四人。美國輿論同聲譴責川迷為暴民，人民普遍認為民主之恥，有政府官員辭職以劃清界線。

在川普困獸猶鬥期間，出現群眾衝進民意機關，好萊塢式的劇情，實境秀全球公演。美式民主，積瘀成癰，嘆為觀止。山姆大叔，頻頻城外放火，顛覆他國內政，如今城內失火，超級諷刺。

臺灣的川迷政客與川迷名嘴，這幾年口頭火力猛烈，重口味慣了，八大菜系中，湘菜、粵菜、臺菜等，靠邊站，一海票因中美角力而頻繁內發式高潮的抗中保臺派，嗜辣成癮，誓死偏愛川蔡，靠吃川蔡自high。

川與蔡的絕妙組合，像放了罌粟殼的麻辣火鍋，四年來，臺灣川蔡粉吃川味吃得回味無窮。

直到美國警察擊斃四人，美國全境卻無人聚眾包圍警局，竟無人要求查辦開槍警察，也沒有敞開大門歡迎暴民侵門踏戶的國會議長，只有一批批遭到逮捕的落網川迷。

凡此種種，川蔡粉難以置信。美國警察開的那幾槍，根本像是開在川蔡粉腦門上，轟得粉們出現腦震盪現象，雞嘴變鴨嘴。

失去川味，川蔡僅存菜味，像撈出罌粟殼的麻辣火鍋，絲毫不來勁。看來，缺乏川味加持的川蔡粉，隨時會出現毒品戒斷癥狀，痛苦好一陣子。

縈繞在粉們腦中最大的疑問，絕對是：美國為什麼沒辦法複製臺灣太陽花逼迫當權者龜縮潰敗的成功經驗？臺灣行，美國為什麼不行？

答案只有五個字：美國人知恥！

沒有人提供暴民零食、好酒、手機、wifi、冷氣，因為知恥。沒有人協助製作哏圖、懶人包、紐約時報廣告，因為知恥。

沒有人民群集聲援、打氣、鼓譟，因為知恥。沒有民代出面鼓動、探望、獻策，因為知恥。

沒有在野黨見獵心喜，因為知恥。沒有媒體捧場造神，因為知恥。沒有學者煽風點火，因為知恥。

沒有，就是沒有。美國人仍然聽得懂shame是什麼意思。還會拼會唸會寫shame，證明美國人有救。知恥，所以America會great again。

妄想臺灣成為美國第51州的人，期望要落空了。因為光是知恥這一點，部分臺灣人顯然與多數美國人的認知背道而馳。

長時間以來，一票臺灣人的價值觀被臺獨神主牌綁架，政客只需搬出神主牌，任何議題便毫無選擇地跟著神主牌去的方向轉彎。

核電，髒！去之後快。日本核食，吃了無害啦。萊牛，毒！總統下臺。萊豬，糖也是毒啊。攻進行政院，讚！聽人民指揮。攻進美國國會，呃⋯⋯

臺灣川蔡粉跟美國川迷相同之處在於，都有群體盲從的傾向，符合心理學家所說群眾在受到鼓動而群聚行動時，智商如七歲兒童。

群體盲從固然危險，所幸沒有進入群體的多數人智商維持正常，形成制衡盲從者的力量，有效抑制群體盲從的破壞力。

川迷闖入國會的事件，未能蔓延（川蔡粉應該非常失望），正是由於知恥的人民適時扮演白血球的角色，吞噬掉闖入民主機制的盲從細菌們。

跟美國不同的是，臺灣的群體盲從，完全沒有制衡力量，像細菌在欠缺白血球的血管中，竄行無阻。

沒有制衡力量，也就罷了。偏偏臺灣的群體盲從還多了一種力量的加持，讓盲從者得以受到滋養，得以獲得保護，從而壯大聲勢，什麼都敢做，什麼都不怕。

這種力量在舉世稀有罕見，算臺灣特產，也算臺灣奇蹟。我稱之為⋯⋯集體無恥！

萊豬蠻橫進口的事件，具體展現臺灣的集體無恥。總統幹了一件在正常民主國家會被罵翻、被噓爆，甚至被彈劾的爛事。

然而，臺灣官員奮力辯護開脫，民代努力誣栽甩鍋，媒體全力護航相挺，學者開始指鹿為馬，大師一派胡言亂語，民團一律吃好好、當乖乖。

人民呢？看看支持度調查，就明白何以總統這麼敢？因為集體無恥的力量又出來護衛了群體盲從者。

集體無恥之所以能凌駕基本人性，讓人做出非人的行為。之所以能壓制良知，讓人昧著良心說話。之所以能混淆是非，讓人喪心病狂。追根究柢，跟目前執政黨的蛻變，脫不了關係。

我們不要賣弄什麼高來高去的政黨發展理論，也不必套用什麼故弄玄虛的政治社會學。

用淺顯易懂的說法，這個從街頭運動起家的政黨，數十年來，從來沒有真正的轉大人，始終沒有能夠從梁山泊性質的呼群起義型結社，轉為廟堂議政的理性型政黨。

尤有甚者，基於內鬥同志、外鬥對手的奪權鬥爭需要，幾塊神主牌既成為該黨的鬥爭利器，也成為關閉該黨生長板的兩面刃。

長期幼稚化的結果，這個黨空有論述能力，卻無實現勇氣，例如永遠停在倡議階段的臺灣獨立建國。

空有華麗口號，但沒實踐誠意，例如做半套的非核家園。隨著執政經驗的食髓知味，長胖，不長大。

從陳水扁執政中期，到馬英九執政晚期，這個黨高度幫派化。而社會上部分支持者的群體盲從，恰好呼應了幫派性格，進一步活絡了血液中街頭聚眾的DNA。

換個說法，幫派化使得該黨身陷於「返童癥候群」——草莽野性掩蓋邏輯理性，意識型態強過辯證講理。返童現象導致黨內民主的機會落空，更造成臺灣政黨政治深陷鬥氣不鬥智的泥淖。

最精采的來了。蔡政府的第一任期，這個黨總算渡過了返童時期，基因卻產生突變，一舉從幫派化突變成宗教化。幫派化，花了它12年。宗教化，它只花了四年。

如今的這個黨，與其說是民選獨裁，倒不如稱之為「民進教」來得貼切。

宗教跟政黨的最大差異，教友會毫無疑問的相信教主，不，應該是毫無保留的崇拜教主。教主令下，信眾莫敢不從，瞻仰膜拜，感激涕零。

臺灣為什麼會從尚可忍受的群體盲從，墮落到萬劫不復的集體無恥？病因就是這個黨從幫派質變為新興宗教，黨主席搖身一變為教主，下一步等著成為教宗。

同時，這個黨的支持者-無論自己承不承認，已經或深或淺地演化為宗教信眾，而臺灣，正在朝向政教合一的體制前進。

自以為理性或自認為中間的人民，醒醒吧。跟宗教信仰講理，緣木求魚。什麼連署，什麼公投，什麼釋憲，在教主眼中，如鴻毛細沙般不屑。

加上有那麼多信眾以集體無恥護法，凡人妄想用人間道跟神道對抗？完全平行時空。強大的信仰狂熱將無情輾壓一味講理的凡人。

現在，應該明白何以臺灣做得到，但美國辦不到了吧！美國人靠激情，功敗垂成。臺灣人靠信仰，摧枯拉朽。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者臉書。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)