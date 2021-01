【愛傳媒葉毓蘭專欄】二個月前我才因為耳疾住院三周,特別能了解醫護人員的辛苦與壓力,過去一年的防疫最前線,感謝醫護的辛苦把關,絕大多數的國人才能繼續正常過生活,成為全球疫情中特別的福地。

這次兩位醫護染疫,我們先祝福他們能夠早日康復,但是並不代表事件中沒有值得檢討之處。

其中最大的疑慮莫過於,究竟我們的醫療能量是否真如衛福部、外交部所說的,夠,很夠,非常夠,所以才會在各國對有病毒變種的英國發布禁航鎖國令之後,我們逆向操作,派專機從英國迎回127人,還包含了三個確診案例,而1月12日的聯合報頭版甚至還出現一張照片,華航派出所謂的人道專機赴關島,接回54位旅客,包括5位需要就醫的關島居民及4位陪病家屬,其餘皆為滯留當地的國人。

英國和關島包機上除了有返國權的台灣人之外,都還夾帶著外國人。英國包機上除了台灣同胞外,非本國籍人士有24人;這次隨關島包機來台就醫和陪病的關島居民,疾病需求包括腫瘤切除、心律不整、肥胖問題等,據悉原本是想要到日本就醫被拒,才由外交部主責規劃人道包機來台。

而在包機起飛前,果然也做了大內宣,在關島機場上舉辦歡迎歡送儀式,高掛出:Taiwan can help. Taiwan is helping的橫幅!

我們的醫護人員都很辛苦,請外交部不要再以為我們的確診案例不多,還可以在照顧其他國家的病人,而趁機大做醫療外交,徒然增加國內醫護人員的負擔與風險。

再者,針對染疫確診病例的疫調與足跡公布,指揮中心也不應該大小眼,除了過去我曾經批評過,案32例的印尼失聯移工所有的足跡,可以細至幾點幾分鉅細靡遺,而對於不肯合作,堅稱自己什麼都不記得的案765紐西蘭機師,居然可以為了保護他的個資,不肯揭露他的足跡,也難怪這次在醫師染疫後,有人感慨「機師不公布足跡,醫師卻公布足跡」,所以更有人質疑指揮中心是根據國籍、產業職業貴賤程度,來決定要不要公布個資?

台灣人有返鄉、返家的權利,這是基本人權,但是,正當疫情風聲鶴唳,各國堅壁清野以求自保之際,我們以「人道」之名,迎回這麼多有醫療需求的外國人,會不會為台灣的醫護徒增不必要的風險與負擔,值得三思!

作者為立委、前警大教授

