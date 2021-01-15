【愛傳媒黃珊珊專欄】如果你錯過士東市場兩天就完售的「九折買菜金」，以及寧夏夜市三天就額滿的「悠遊寧夏呷免錢」活動，那絕對不能再錯過夜市回饋第三彈——「南門五星年菜迎牛year」！

南門市場是「全國唯五」拿到五星優良市集，其中還有#14個攤位拿到五星、6個攤位拿到四星，這樣的成績是市府及攤商共同合作、協力革新的結果！

這樣優質的攤商當然要鼓勵一下，同時回饋民眾啦，二月底前只要在南門市場用悠遊付結帳，就能享有15%折扣，每人每日最高450元，而且每天都重新計算！同樣是總活動回饋金額150萬，用完就沒了。

謝謝攤商們的通力合作，也希望未來能一起的努力，我們一起繼續成為市場的典範跟驕傲！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)