【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】林口長庚醫院，絕對是林口最出名的機構之一。很多人只知道林口長庚醫院服務了林口地區的民眾，不過內行人指出，其實林口長庚醫院附近還有許多同一集團的相關機構，佔地超級遼闊，在新北市就橫跨了林口跟泰山兩區，甚至還邁出新北市到了桃園市，連成一片的面積比很多友邦都還要大，根本已足以自成一國。

從林口長庚醫院往西南看，有桃園長庚醫院、長庚養生文化村、長庚高爾夫球場、長庚大學、長庚科技大學林口校區五大機構。從林口長庚醫院往東南看，也有南亞塑膠公司、南亞科技公司、明志科技大學這三大機構。總共九大機構，都是台塑相關機構。

從空中俯瞰可以發現，前述的這九大台塑相關機構，地理位置都非常接近，有的甚至只在隔壁，這些機構每一個的面積都很可觀，加總更不得了。整個圈起來，範圍的規模非常驚人。

一名明志科技大學的校友指出，他剛入學時就覺得學校很大，後來從學校後山的山路往上走，居然發現整個山頭都是台塑相關企業，走了大半個小時上到山頭，沿著南泰路（南亞到泰山？）、南林路（南亞到林口？），走到文化一路，不久之後發現，眼前居然就是知名的林口長庚醫院，這些機構都屬於同一個集團，台塑集團。

台塑集團的創辦人是王永慶，他白手起家成為台灣首富，被稱為經營之神，至今仍是傳奇。

大正六年、1917年的1月18日，王永慶生於日治時期的台北廳新店支廳新店區直潭莊，幾代都是以種茶為生，收入只能勉強糊口。王永慶本來窮到無法上學，還好有日本總督府廣設公學校，王永慶得以進入新店公學校（今新店國小） 。昭和八年1933年，王永慶15歲，畢業後進入茶廠工作，隔年決定到繁華的台灣南部闖天下，先到嘉義賣米，後來又到高雄開設公司，一步步打造台塑版圖。

王永慶是新店人，但台塑卻從高雄起家。了解這一點，就會知道新北市林口泰山與桃園市的這一大片土地，其實只是整個台塑集團廣大版圖的其中之一而已。

(中時新聞網)