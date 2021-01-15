陸媒《環球時報》15日報導，美媒14日報導稱，美國國土安全部當地時間13日公布一份「旨在應對中國威脅」的戰略行動計畫，覆蓋移民簽證、跨國犯罪、經濟貿易、意識形態等多個領域。中國外交學院國際關係研究所教授李海東指出，這份計畫與近期對台灣的一系列動作類似，即川普政府試圖鞏固自己的對華政治「遺產」，使下任政府回檔的空間變小，像一份「危險的中美脫鉤全面清單」，帶有很強的戰略性，也折射出很強的意識形態色彩。

據報導，這份計畫顯示，美國土安全部的下屬機構將與美國國務院緊密合作，查明那些來自中國的高風險訪問者；對於那些與中共有聯繫的移民簽證申請者，不賦予其移民身分，並對EB-5投資移民項目嚴格把關。此外，國土安全部還暗示，美國政府可能對在美高校畢業的中國理工類（STEM）學生利用「選擇性實習培訓」（OPT）工作專案進行限制。

在跨國犯罪領域，該計畫聲稱，中國「獵狐行動」監控、威脅、騷擾在美中國公民、美國公民和美國永久居民，該部門下屬的移民和海關執法局（ICE）將繼續遏止中國在美國實施「獵狐行動」，並調查那些支持「獵狐行動」的個人。此外，美國土安全部宣稱，將繼續就人權問題問責中國，並將在全美範圍內展開對華負面宣導活動。

「美國正處在與中國長期競爭的新時期，中國日益增長的威脅給美國人民、美國國土、美國的安全與繁榮，以及美國的生活方式帶來新的風險。」在上述計畫的結語處，美國土安全部稱，準備迎接這些挑戰。

《環球時報》報導，李海東教授認為，總的來看，這分計畫範圍很廣，像一分「危險的中美脫鉤全面清單」，帶有很強的戰

略性，也折射出很強的意識形態色彩。這份計畫應該已經在美國政府內部醞釀了相當一段時間，如果川普在大選中獲勝，或許未來4年會緩步實施，但川普敗選，就需要在其卸任前迅速公布。

「不過，拜登上台後，仍然會有一些變數。」李海東認為，拜登預計將對川普政府的所有計畫和策略進行重新評估，清理掉其中混亂、對美國自身弊大於利，或太過極端的內容，但也會吸收繼承其中的一些要素，在此基礎上制定新的對華政策。

(中時 )