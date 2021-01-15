儘管外界相當看衰籃網全新「三巨頭」厄文、哈登與杜蘭特，籃網總管馬克斯卻在15日排除眾議表示，「他們3人曾說過想在一起打球，也希望這筆交易可以達成，我認為他們會明白在某些夜晚，其中1人或2人要為了另外的人做出犧牲。」

馬克斯強調，會讓他產生這種三巨頭會為彼此犧牲的想法，主因是3人都在追求同樣目標，籃網全隊也在追求同樣目標，那就是贏得總冠軍，「現在就等所有參加交易的球員通過體檢，哈登就可上場打球了。」看來哈登很有可能17日上場。

至於連5場因為私人因素沒打的厄文，馬克斯說：「這兩天我跟厄文有過聯繫，他對能夠重回球場感到興奮，當然有關他具體的回歸時間表，還將受到聯盟調查結果的影響。不過厄文是我們大家族的一員，他現在每天都接受新冠檢測。」

儘管馬克斯提前放話厄文、哈登與杜蘭特3大球星將為彼此犧牲，問題是這3人不僅是單打王，更需擁有大部分球權，一開始或許還肯為了彼此犧牲，等到戰績持續無法拉抬起來，以哈登、厄文兩人愛搞內訌的個性，籃網不陷入混亂都難。

(中時 )