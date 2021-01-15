護國神山發威！台積電昨(14)日法說會宣布今年資本支出上看280億美元大利多，刺激ADR(美國存託憑證)收漲6.06%、報126.45美元改寫新高，也反映在今(15)日台股，開盤大漲5.24%，由592元直衝625元，大盤也因此攻至16041.59點，再創新高。

台積電ADR周四(14日)在紐約早盤一度上噴12.9%，午後漲幅收斂，收盤仍有逾6%佳績，累計今年漲幅已擴大至16%，延續去年全年漲87%氣勢。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)寫到：「台積電身為全球晶圓代工霸主感覺應該很棒，特別是其他王國(註：指英特爾Intel)身陷困境的時候。」

外資分析師研判，台積電股價法說前先行回檔，反而營造出重新加碼空間，在上檔幾無套牢賣壓情況下，可能發生持有者惜售情況，並看好研究機構新一輪調升潮報到。 至於資本支出大幅上調至250~280億美元，外資分析美國建廠只是初期階段，尚未到機台進駐，占資本支出比例不高，因此可以高度樂觀判斷是為先進製程擴展，換來未來數年龐大成長性。

據《工商時報》採訪，瑞信台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）指出，台積電2020年第四季財報優於市場預期，2021年首季與全年展望同樣超乎期望，成長動能維持得相當健康，股價重新評價（re-rating）的條件完整，不過，他也提醒，隨晶圓代工需求緊俏時間延長，客戶2020年積極下單以確保產能，現在會不會對前景過於自信（over-confident），則是必須留心的風險。

另據中央社報導，法人表示，台積電法說會前股價領先大漲，後續容易出現法說會後利多出盡，加上國際股市維持震盪整理，台股獨自強勢創高，容易引來外資調節賣壓，預期短線指數上檔壓力恐持續增加。

(中時新聞網)