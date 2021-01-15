美國總統川普任期已經進入最後倒數階段，但商務部依舊在最後關頭頒布新規定禁止美國向中國採購通訊科技，並將俄羅斯、伊朗、北韓、古巴及委內瑞拉馬杜洛政府列為敵國，未來可能禁止向這些國家採購通訊硬體、軟體及相關技術。

新法規將在60天後生效，屆時新總統拜登已經上任，至於拜登政府是否沿用前朝規範仍不得而知。拜登幕僚曾表示新政府將縮減美國對中國科技的依賴度，但尚未提出明確政策。

一名白宮資深官員表示商務部新規「相當合理」，預期拜登政府也會認同新法規的必要性。

(工商 )