現代人喜歡網路購物，動動手指商品就會送到府，不過近年來傳出不少網路購物糾紛。一名網友分享，瀏覽電商平台時，意外發現一商品評價，買家回饋購買心得後，卻遭賣家怒嗆，讓不少網友看了直呼「根本撿到槍」。

買家留一顆星回饋購買商品心得，卻遭到賣家砲火式回擊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO日前於臉書《爆廢公社公開版》分享一張電商平台截圖，並寫下「我喜歡賣家的回答。」只見照片中一名買家網購一個照明用的小夜燈，卻覺得亮度不夠，因此於該商品頁面下方，以一顆星回饋，並寫下「亮度超低」。賣家見狀十分不滿，於下方回嗆「小夜燈是要多亮？不會直接開燈是不是？」

貼文引來不少網友留言按讚，並表示「賣家撿到槍啊」、「這種賣家回覆，就特別受青睞」、「不能再同意賣家更多」、「賣家根本軍火商啊」、「五告派」、「好療癒的回覆」、「戳到笑點」等。

也有人分享其他例子，包括有網友一日買了防潑衣服，卻發現沒不僅沒有防水，也沒有防潑水功能，整件下水都是濕的，賣家則突破盲點回「防潑水是防小雨唷！不會濕的衣服要怎麼洗？當雨衣穿嗎？」大批網友忍不住搖頭認為，評論區總有來亂的客人。

(中時新聞網)