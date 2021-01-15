三星在台灣時間14日晚間11點舉行UNPACKED線上發表會，亮相旗艦機種Galaxy S21系列，以及三星首款主動降噪入耳式耳機Galaxy Buds Pro、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器。S21售價為799美元、S21+為999美元，最高階的S21 Ultra則為1,199美元，幾乎每一款都比S20系列便宜兩百美元左右，堪稱是最近兩年來最便宜的S系列。

三星表示，S21 Ultra展現與其他智慧型手機不同的風貌，全新輪廓切割相機結構，與機身金屬邊框呼應，S21 Ultra推出Phantom Black與Phantom Silver兩色，背蓋擁有霧面外觀處理，S21 Ultra另於特定市場推出三款官網限定色：Phantom Titanium、Phantom Navy與Phantom Brown。

三星表示，S21 Ultra搭載6.8吋Dynamic AMOLED 2X螢幕，用戶無需在120Hz更新率的流暢度，與Quad HD+顯示器之間作出抉擇，能根據使用者正在瀏覽的內容於10Hz到120Hz之間調整更新率，以延長電池續航力，S21 Ultra亮度較S20提升25％，峰值亮度達1,500尼特，是亮度最高的三星智慧型手機，對比度亦提升50％。

三星S21 Ultra搭載四鏡頭主相機（超廣角、廣角、雙遠距鏡頭），廣角主鏡頭1億800萬畫素，主相機四個鏡頭、前置相機全部支援4K 60fps攝影，S21 Ultra採用三星首創雙鏡光學變焦技術，包括1組光學3倍變焦鏡，和1組光學10倍變焦鏡，兩者皆採用Dual Pixel（2PD） AF 技術，「超明亮夜拍 」感測器，是三星在低光源攝影領域的最大技術突破，「夜間模式 」可減少夜拍噪點。

S21 Ultra也是S系列中首款支援觸控筆S Pen的手機，不過S Pen屬於必須另外加錢購買的選購配件，或購買附有相容收納保護殼的S Pen。

而在S21與S21+方面，三星表示也採用新型、指標性的輪廓切割相機結構，與手機的金屬邊框完美結合，S21、S21+推出多款吸睛色系，包括指標新色紫色（Phantom Violet），背面皆經霧面處理。

S21、S21+搭載無邊框 Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 120Hz顯示器，不論瀏覽社群媒體或觀看節目，均能依據內容自動調節螢幕更新率，為了減少眼睛疲勞，全新智慧護眼模式能依據晨昏時間、觀看內容及就寢時間，自動調整藍光。

S21與S21+使用相同的三鏡頭模組，包括1200萬畫素的超廣角鏡與廣角鏡，搭配6400萬畫素的望遠鏡頭，內建「8K影片快拍 」，讓使用者從8K影片中，擷取特定畫面，「直播錄影模式」能同時啟動前後鏡頭，一次捕捉兩種視角，「最佳導演」能預覽或切換拍攝畫面、縮放、或將鏡頭拉遠。

三星表示，S21系列三款手機與三星Galaxy Buds Pro配對使用時，可以透過「多重麥克風收音」，捕捉現場環境音和人聲口白，這意味使用者可將Galaxy S21固定於腳架上，啟動「專業影片」模式、並將Buds Pro 作為收音麥克風使用，在AI助陣下，「一鍵拍錄」能一次捕捉各種靜態畫面和動態影片。

三星在發表會中同步亮相的藍牙防丟器SmartTag，可與S21系列、其他的Galaxy裝置及SmartThings Find配合使用，即使該裝置處於離線狀態，也能讓使用者找到它，SmartTag藍牙智慧防丟器能讓使用者定位非連線物品，只需將SmartTag固定至鑰匙、皮包，甚至是寵物項圈上，便能使用SmartThings尋找。

(工商 )