消防人員當場測一氧化碳濃度為255ppm超標現象。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

又傳出洗澡一氧化碳中毒意外，台中市北屯區15日凌晨，1棟社區大樓有住戶因頭暈、身體不適送醫，疑是一氧化碳中毒跡象，消防人員抵達時發現1家6人都頭暈不適，發現在懸掛熱水器的陽台處，門窗緊閉、陽台晾掛大批衣物，當場測一氧化碳濃度為255ppm超標現象，將6人緊急送醫，所幸無大礙。

台中市消防局指出，接獲民眾報案，派遣水湳、四平、文昌及黎明分隊出動消防車1輛、救護車4輛、消防人員13人，由水湳分隊小隊長陳明宏帶隊前往搶救。報案人當時指稱，家中使用天然氣，使用熱水器洗澡後，全家人出現頭暈症狀；消防人員請報案人先將窗戶開啟保持通風。

台中市消防局呼籲，天氣寒冷使用燃氣熱水器，若裝設於室內，或裝設於加裝窗戶的陽台，只要裝設方式不當，就有可能發生一氧化碳中毒案件，台中市政府消防局提醒，使用燃氣熱水器應保持環境通風，並建議分段使用熱水器，以避免一氧化碳蓄積，造成中毒危險。

台中市消防局提醒，一氧化碳無色、無味，中毒後的癥狀不易被察覺，若家中同時有多人出現類似「感冒」或「食物中毒」癥狀，如疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等，應警覺是否一氧化碳中毒，家中燃氣熱水器若仍在使用，應先關閉，並開啟門窗通風；當身體嚴重不適時，請先移動至通風良好的室外環境，再撥打119求救。

(中時 )