演藝圈潛規則很多，不少女星都難逃一劫。曾有一名寫真女星被狗仔跟拍，發現她在外兼差賣淫，攤牌後女方央求不要放出消息，沒想到狗仔記者竟趁人之危，要求女方和他上床15次，後來紙包不住火，事件被揭發，公司長官氣到砸爛狗仔所有東西，並將他移送法辦，下場十分悽慘。

資深媒體人羅友志在節目《震震有詞》爆料，曾有一名知名寫真女星一直被傳有在外面兼差，然而大部分的人都認為只是八卦，直到一名狗仔捕捉到了女星交易的過程，立刻去和女方談判，「我拍到了，那妳要怎麼辦」，女星也嚇得不停拜託他，並詢問有沒有什麼條件可以交換。

狗仔因此開出上床15次的條件，2人也發生好幾次關係，然而女星因為長期下來無法承受心理巨大壓力，還是跑到狗仔所屬的報社揭發，老闆在得知此事後相當震怒，「聽說報社老闆拿那個棒球棒，到那個記者的桌上，把所有東西都敲爛，說『我們公司不會有你這種記者』」。

女星被狗仔拍到下海賣淫。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

最後該名狗仔被移送法辦，也得到了報應，狗仔誇張的行徑讓現場來賓都聽傻眼，主持人謝震武也忍不住說，「我相信沒有報社能夠容忍這種事，如果有這種記者就是『害群之馬』」。

(中時新聞網)