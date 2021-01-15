針對2022年縣市長國民黨選情，名嘴羅友志認為，被視為「明日之星」的國民黨立委蔣萬安，個性與前總統馬英九太像，面對228等政治事件思考過於單純，民進黨無論派出誰，就算輸也不會輸得太難看；除非韓國瑜再復出，或國民黨再出現一個像韓這樣的人物，否則國民黨選情並不樂觀。

羅友志今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨2018年之所以能橫掃15縣市，是因為韓國瑜自己參選高雄市長又全台助選，但2022年被點名的戰將們，像蔣萬安、新北市市長侯友宜都是「明哲保身」型，不可能像韓那樣助選，蔣要顧自己、侯會與國民黨若即若離，且蔣、侯個人魅力也不如韓，所以他不看好國民黨2022年選情，即便是各界最看好的蔣選台北市長，他也認為並不那麼樂觀。

羅友志指出，2018、2022年兩次選舉沒有什麼太大差別，藍綠兩黨本質、狀況不變，執政縣市也沒有變化，只是少了個高雄、可能多了個台北；何況把韓國瑜拿掉換成蔣萬安，不太可能再橫掃全台灣。羅坦言，民進黨現在是如日中天，萊豬議題被打成這樣，總統蔡英文仍有48%支持度，反觀馬英九總統連任第一年支持度僅剩30%左右，「多恐怖啊！」可見現在是蔡最強的時候，故國民黨絕對別輕忽選情、過度樂觀。

蔣萬安日前提案修正《戒嚴時期人民受損權利回復條例》為《威權統治時期人民受損權利回復條例》，羅友志痛批，蔣等於是承認自己曾祖父蔣介石與祖父蔣經國當年的「威權統治」侵害人權，蔣此舉並非主攻策略、形象牌和選戰，而是想法很單純的打算「趕快處理掉」，讓祖產的東西「一次爆一爆就沒事」；但政治不是這樣，蔣把自己的缺點端出來，只是吸引對手來打你，不管端出幾項，民進黨都會見縫插針。

不僅如此，羅友志更直言：「蔣萬安這種心態不只毀了自己，還毀了國民黨。」就像馬英九不斷在為228事件道歉，以為道歉人家就會放過他，但人性並沒有這麼簡單；蔣、馬兩人個性與思考都很單純，以為「因為我道歉了就要被原諒」，但以外人的立場，「道歉不代表我要原諒你」，這不但沒效果，反而還將自己缺點公告周知。

(中時新聞網)