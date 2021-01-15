美國國會及行政部門中國問題委員會今天發布年度報告表示，北京當局去年對行使基本人權的人士大幅加強壓迫性手段，香港「一國兩制」遭摧毀，新疆則目睹違反人道罪的發生。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天下午公布最新年度報告，檢視2019年7月至2020年7月間中國內部情況。CECC是2000年依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展，每年須向美國總統及國會提交年度報告。

報告指出，過去一年內中國政府和中國共產黨透過言論審查、脅迫與拘禁境內行使基本人權的人士，進一步擴大壓迫性政策，情況在香港與新疆最為顯著。香港「一國兩制」制度已實質上被摧毀；也有新證據顯示，違反人道罪甚至是「種族滅絕」（genocide）正在新疆上演。

在香港特區，報告表示，「一國兩制」的摧毀，嚴重損害香港長年享受的法治與對人權的尊重。香港過去一年的政治動亂，起因就是香港與中國政府不願回應港人合理要求，制止並調查警察對和平示威者過度使用暴力的事件。

報告指出，相關當局逮捕泛民主派政治領袖，阻礙記者報導工作，對司法單位施加政治壓力，並默許香港警察對和平抗議者採取越來越暴力的手段。

報告也表示，中國政府甚至繞過香港立法會實施香港特區維護國家安全法。該法對香港居民在正當法律程序上的權益、言論與集會自由都造成直接威脅，目的是鎖定、恫嚇並噤聲香港公民社會，包含過去積極為中國人權發聲的組織。

在新疆自治區，報告指出，目前估計有多達180萬名維吾爾人、哈薩克人、吉爾吉斯人、回族人與其他族群人士遭拘禁在新疆集中營，他們遭虐待、被迫勞役與接受政治教化。

報告表示，有新證據顯示，中國對維族及其他少數民族婦女執行系統性、大規模強迫節育政策；此外，根據一份2017年新疆自治區官方文件，近50萬名新疆學齡孩童被送到寄宿學校，被迫與家人分開。

報告說，這些趨勢顯示，中國政府正有意識地摧毀維族與其他少數族群的家庭、文化與宗教信仰，在評估北京是否犯下種族滅絕等殘暴罪行時，應該將上述事件全盤納入考量。

在中國加大打壓香港之際，報告建議美國行政部門全力執行「香港人權與民主法」，並以人道為由，提供迫切需要保護的香港泛民主派領袖臨時入境許可（parole）。行政立法部門也應找出永久解決方案，讓因香港喪失自治而受衝擊的活躍人士、抗議者或學生得以合法入境美國。

面對新疆人權問題，報告則呼籲行政部門，針對新疆是否有「違反人道罪」與「種族滅絕」情況發生，發布正式認定報告，並持續對負責人士實施制裁。

(中央社)