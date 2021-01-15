富邦VIX（00677U）ETF淨值於日見跌到3元以下，再見到2字頭，最低來到2.8元，由於淨值若跌到2元以下，依契約規定將下市，再加上富邦VIX股價溢價高達3～4成，連日來股價呈現懸崖式跳水，今（15）日股價一度掉到3.06元，累計近3個交易日來跌約27％。

富邦VIX ETF是追蹤美國標普500 VIX期指，該指數反應是場恐慌程度，由於美國量寬鬆貨幣政策及財政策措施雙出，帶動近來美股持續創高，造成該期指大跌，富邦VIX ETF也跟著走跌，近日淨值掉到2字頭，股價也在證交所喊話下，連二天呈現重挫，14日收盤跌14％，今天盤中也一度跌10％以上。

富邦VIX也曾在2020年1月間跌到2.44元，一度有下市疑慮，當時全球股市大漲，市場恐溫降溫，然而之後發生新冠肺炎疫情，全球市場達到史上罕見恐慌，不但化解了下市的危機，2020年3月富邦VIX ETF更一路飆到14.29元。

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