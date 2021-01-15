立法院今天將協商前瞻第3期特別預算案，國民黨團總召林為洲質疑，蔡政府力推綠能建設，力拼在2025年落實非核家園，編列1億5500億元要成立產業輔導團，由政府免費代為訓練，幫特定外國廠商培訓水下銲接技術人才，明顯在圖利業者，他質疑，若業者沒有這方面的能力，為何一開始能來承包工程？

8年8400億元的前瞻基礎建設邁入下個4年，立法院去年通過續編4200億元，隨後，行政院將前瞻建設第3期特別預算案，歲出編列2300億元送入立院審議，立院在上個月底完成初審，通過減列5275萬元，院會討論前須交由黨團協商。

立法院朝野黨團今天協商前瞻第3期預算，國民黨團總召林為洲指出，前瞻預算浮編，在「綠能建設—完備綠能技術及建設」的6億9500萬元預算，其中編列1億5500萬元用於「離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫」，政府指稱要成立產業輔導團，並推動水下基礎高階技術人員訓練中心等。

林為洲表示，進一步調查後發現，產業輔導團的執行效益為，新增銲接品質稽核員達15人次以上、產業廠商申請支援累計人力達50人次等，然而這筆「人事費」竟高達4750萬元，明顯投入過高的人是培訓成本，因此提案刪除1千萬元，以樽節政府財政支出，避免浪費公帑。

林為洲指出，首先要花126萬建置銲接訓練中心，由政府聘用相關師資，每月給予7.5萬元薪水，另外，編列2600萬培訓6G／6GR銲工救援隊，平均每人月薪6.5萬元，以及協助銲接品質稽核員考照，連續3年工作薪資加上培訓與考照費用，平均一人補助311萬元等。

林為洲質疑，承包商皆有豐厚利潤，為何政府要花公帑來幫業者培訓水下銲接技術人才？若業者沒有這方面的能力，一開始為何可以來標案？當初審核是否有問題？且在台灣的綠能產業統包商大多為外國廠商，由政府免費代為訓練，幫外國業者訓練高階人才，未來要向外國廠商收取訓練費？

林為洲痛批，若是如職業訓練所，開放給一般民眾申請，那還說得通，但這個卻是由特定廠商推薦接受水下銲接訓練的人才，根本就是亂編預算。

經濟部工業局則解釋，離岸風電正進入大量建設階段，由於水下基礎技術規格高於傳統鋼結構，因此需投入較高的研發及訓練人力的成本，而水下基礎需屹立於海上長達20至25年，生產過程中的品質檢查稽核員須接受1年的訓練，才可簽發文件，雖然人力成本高，但可確保20年壽命。

(中時 )